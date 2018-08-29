〈財報〉恒大上半年年淨利潤暴增近130% 正等待適當時機回A上市

中國恒大 (3333-HK) 昨 (28) 日股市收盤後公佈上半年財報，實現淨利潤人民幣 530.3 億元，年增 129.3%；股東應占利潤人民幣 308.1 億元，年增 63.6%，恒大總裁夏海鈞將淨利暴增歸因於土儲便宜、負債降低、工程成本降低等原因。對於回 A 股上市，夏海鈞表示「待合適時機完成重組上市」。

中國恒大上半年營收人民幣 3003.5 億元，年增 59.8%；淨利潤人民幣 530.3 億元，年增 129.3%，淨利率 17.7%，年增 5.4%。

毛利潤人民幣 1,088.6 億元，年增 61.8%；毛利率 36.2%，增 0.4%；核心利潤人民幣 550.1 億元，年增 101.5%；核心利潤率 18.3%，上升 3.8%；歸屬股東利潤人民幣 308.1 億元，年增 63.6%。

恒大合約銷售金額人民幣 3042 億元，年增 24.6%；合約銷售面積 2906 萬平方公尺，年增 17.4%；合約銷售均價每平方公尺人民幣 10468 元，年增 6.1%。

值得注意的是，在排名前 3 名的房企中，恒大上半年淨利潤人民幣 530 億元，超過同期銷售額更高的碧桂園 (2007-HK) 的淨利潤人民幣 163.2 億元；股東應占溢利方面，恒大上半年為人民幣 308 億元，也遠超過同期萬科 (2202-HK) 的股東應占淨利潤人民幣 91.2 億元和碧桂園的 129.4 億元。

夏海鈞表示，恒大的利潤相當於前 5 家房地產公司利潤的總和。利潤增長主要是因為超前的土地戰略儲備、負債率大幅降低、工程成本降低、產品附加值提升等原因。

財報顯示，中國恒大總資產截止 2018 年 6 月 30 日人民幣 1 兆 7699 億元，增幅 0.5%；淨資產人民幣 3245 億元，年增 34%；資產負債率 81.7%，下降 4.6%；淨負債率降 56.4% 至 127.3%；6 月期末，集團現金餘額人民幣 2579 億元。

對於公司的負債比率一直在偏高水平，夏海鈞表示，公司目前向「3 低 1 高」的模式轉變，最主要目的就是降負債，目標是在今年降到 140% 的負債率，明年中期時降到 100%，到 2020 年降到 70%，希望未來可以維持約 70% 的負債比率，達到行業的合理水平。

恒大土地儲備達 3.05 億平方公尺，土儲成本為每平方公尺人民幣 1683 元，龍頭房企中成本最低。

值得注意的是，夏海鈞表示，在引進三輪戰略投資者之後，戰投持股比已到 30%，公司不會再引進戰略投資者，沒有新一輪的工作。

被問及回 A 上市進展，他表示，恒大回 A 不同於房企 IPO，恒大對深深房進行混改符合國企改革方向，會等待合適時機重組上市，「我們跟證監會一直保持非常暢順的溝通」。

中國恒大昨 (28) 日收報港幣 29.15 元，跌 1.852%。