又一位富豪正認真考慮競選美國總統

8 月 23 日，CNBC 報導稱，前對沖基金經理民主黨人湯姆 · 斯蒂爾（Tom Steyer）公開表示，自己並不排除會參加 2020 年的美國總統競選。

根據 CNBC 對斯蒂爾身邊親友的採訪，斯蒂爾私下表示他正準備做出關於是否競選的決定。這些人補充說，如果民主黨人在目前由共和黨控制的參議院取得進展，他將大機率參選。

今年美國中期選舉將在 11 月 6 日舉行，中期選舉的實質是民主黨和共和黨爭奪對國會的控制權。分析認為，民主黨贏得眾議院的機會很大，但共和黨人可能會繼續控制參議院。

彈劾川普

除了可能競選總統的舉動，斯蒂爾大力主張彈劾川普，並發起「需要彈劾」（Need to Impeach）的政治活動。

該活動目前已經獲得 560 萬個簽名，花費了大約 4000 萬美元，此項花費將作為其 1.2 億美元中期選舉費用的一部分。

此外，斯蒂爾還花費 100 萬美元，投放要求川普下台的國家電視廣告，以擴大其活動的影響力。

（圖片來源：Getty Images）

斯泰爾反對川普的主要原因是他認為川普的法律風險正持續增加。上周二（8 月 21 日），總統的前任競選幕僚保羅 · 馬納福特（Paul Manafort）被控犯有八項聯邦金融罪。同一天，川普前私人律師邁克爾 · 科恩（Michael Cohen）也對八項聯邦指控表示認罪。

斯蒂爾此前在接受採訪時表示，「你真的相信總統正在犯法、腐敗並且沒有把美國人民的利益放在首位嗎？我並不想相信，但很不幸，這是真的。」

又一位億萬富翁候選人

和川普一樣，斯蒂爾同樣半路出家，也同樣都很有錢。這位 57 歲的舊金山富豪個人凈資產 16 億美元，不過不及川普在當選美國總統前 45 億美元的身價。

斯蒂爾畢業於耶魯和斯坦福，曾在高盛工作。他是對沖基金法拉倫資本（Farallon Capital）的創始人和前聯合高管，並且是 One California 銀行的共同創始人。

法拉倫資本管理着 20 億美元資本，該公司的機構投資者包括大學捐贈基金和基金會。

2010 年，斯蒂爾和他的妻子簽署了一份捐贈書，承諾將其財產的一半捐給慈善機構。

2012 年，斯蒂爾退休並進入政壇。他是民主黨和巴拉克 · 歐巴馬的主要資助者，把應對氣候變化作為自己政治活動的中心議題。除此以外，他還關注移民、衛生保健和教育等問題。

這位前基金經理、民主黨活動家渴望給美國帶來新氣象，而究竟能否實現，且看今年的美國中期選舉。