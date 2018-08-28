中國建材：“兩材”合併協同業務，中報負債率顯著下降

受2018年上半年水泥售價的顯著提升，作為中國建材（03323-HK）收入體量最大的板塊，水泥業務在中期業績報告期內拉動集團整體毛利率；而受益於“兩材”合併後的業務整合，集團的新材料業務保持平穩增長，市場佔有率進一步提升。同時，合併之後的規模優勢和協同效應已在中期報告中顯示，集團的資產負債情況開始得到改善。

水泥基本面整體向好，財務費用壓力得以緩解

8月24日晚間，中國建材(03323-HK發佈了截至2018年6月30日止六個月的中期業績。根據財報顯示，公司上半年實現收入952.28億，同比增長22.0%；權益持有者應占利潤為人民幣 38.12 億元，同比增長 159.8%。每股基本收益0.452元，同比增長159.8%。

（2018年中期報告 資料來源：公司官網）

中國建材表示，隨著國家供給側結構性改革的深入，水泥的價格在上半年有所上升，提升行業整體盈利能力。據悉，業績期內集團產能主要所在的區域（華東、西南、華北地區）水泥價格在2018年1月至5月均價分別同比提升每噸119 元、83 元、43 元。具體來看，集團旗下的中聯水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、天山股份、寧夏建材、祁連山各公司的水泥售價分別同比提升 73.1、97.8、56.7、46.3、87.3、102.8、15.7、28.2 元/噸。由於水泥基本面整體向好，儘管水泥業務銷量與去年同期相比下降3%，集團整體毛利顯著提升，較去年同期增長49.07%。

（合併前“兩材”的業務區域版圖 資料來源：公司官網）

除了水泥業務外，集團的新材料業務（石膏、玻璃纖維及風機葉片）整體增長平穩，其中，石膏板銷量8.66億平方米，同比增長1.5%；玻璃纖維銷量115萬噸，同比增長17.9%；而風機葉片銷量2025兆瓦，同比下降20.8%。新材料業績的表現主要受益於產品的提價和銷售量的提升。

在市場擔憂的資產負債方面，根據中國建材公佈的中期數據來看，集團公司銷售及分銷成本同比增加 13.16%，此增速慢於收入增速；2018年中期負債率為72.18%，較2017年年末下降3.22%，說明集團的財務費用壓力出現逐步緩解的跡象。債務高企的原因主要是在2011年至2013年年間集團開展大規模的收購。今年中國建材和中材集團合併之後，合併後上市的中國建材資產負債表開始優化。

“兩材”產能合併，多項業務達行業之最

2016 年 8 月，中國建材股份按照換股比例1:0.85 吸收合併中國中材集團，而中國中材集團有限公司無償劃轉進入新的母公司中國建材集團。2018年5月，中國建材 H 股正式上市交易，“兩材”合併順利完成。合併前，中國建材集團和中國中材集團是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的大型中央企業，是中國建築材料領域絕對的龍頭企業集團；合併後中國建材的實際控制人仍為國務院國資委。

“兩材”的重組整合，得益於國企改革和供給側改革。為扭轉企業經營困局，提升生產集中度，在2016 年 5 月，《國務院辦公廳關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕34 號）出台，明確提出“支持優勢企業搭建產能整合平台，利用市場化手段推進聯合重組，整合產權或經營權”。在此背景下，國資委宣佈批准中國建材股份以吸收及換股方式與中材股份實施合併。中國建材股份將向香港聯交所申請根據合併協議擬發行的中國建材股份H 股在聯交所上市及准許買賣；中材股份將從聯交所退市及註銷登記。換股後，中材股份的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利和業務將由中國建材股份承接與承繼。

（合併後中國建材的股份結構 資料來源：公司官網）

合併前，中國建材和中材集團旗下擁有8家大型水泥企業，覆蓋全國六大水泥區域市場，其中，按照水泥產能規模排位，中國建材第一，中材集團第四。按照公開資料顯示，合併之後，中國建材水泥產能達5.22億噸，遠超海螺水泥的3.35億噸；熟料產能能超過3.6億噸，占全國總產能20%；公司水泥產能達5.22億噸，規模冠絕行業（遠超海螺水泥的3.35億噸）；熟料產能能超過3.6億噸，占全國總產能20%。從整體上講，合併除了能顯現集團的規模和產能優勢外，還有利於改善企業的負債狀況。

對下半年展望，中國建材表示，由於傳統的消費旺季將至，預計下半年水泥行情將維持穩定向好的態勢；重組整合方面，深度開展業務整合，力爭儘快完成業務板塊重組整合；加強內部協同，共同向生產管理高端服務方向邁進；優化經營管理，制定統一的經營方針，增強主業競爭優勢；發揮重組協同效應，創造1+1大於2的效益。

作者：黃玉婷

编辑：黎璐璐

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