中國華融中期業績引人關注 經營業績不容樂觀

中國華融（2799）早前就中期業績發出盈警，不免引起市場對於其2018年上半年的財務表現的好奇，猜測也是五花八門，林林總總。據悉，與去年8月23日就已高調發佈中期業績的情景相比，中國華融今年仍尚未公佈，且發佈了盈警公告，一方面顯示了新任經營層的謹慎，另一方面也料想經營業績不容樂觀。但是在業績還未公佈之前，中國華融今年中期業績的表現就是薛定諤的貓。沒打開盒子前，誰也不知道會是什麼情況。但結合發佈盈警來判斷，華融中期業績肯定是一個大利空的消息，無外乎三種結果：虧損、微利、小幅或中幅盈利。無論怎樣，各界都非常關注中國華融在經歷一輪風波後的首次成績單，大家要拭目以待。

說到底，市場對於中國華融中期業績的預測可重點考慮三個因素。一是賴小民案件的衝擊。坊間傳言可能是建國以來貪腐最大的案例，這個讓人不寒而慄，短期之內對公司的經營、專案、人事都會有不小的衝擊。二是公司新任管理層的“去賴小民化”。按照監管層“全面肅清賴小民惡劣影響”的要求，新任管理層料不會留情面，存在的風險和隱患一定會充分地排查，所有的雷都會被挖出來，換句話說，該爆的雷一定會爆，不會被藏著，結果必然會大幅計提撥備，擠佔利潤空間，適時再釋放利潤。三是資本市場的波動。在去杠杆的宏觀背景下，資本市場的信用風險不斷暴露，近一段時間雷聲此起彼伏，加之同業今年普遍存在業績下滑的趨勢，華融也不可能置身事外。之前業內有人猜測，華融業績可能僅下滑30%至70%，但綜合各方面資訊來判斷，華融中期業績很有可能會讓人大跌眼鏡。筆者大膽預測，華融中期業績在微虧或微利的區間最為可能。

如果真被筆者言中華融中期業績的情況，也大可不必過分悲觀，更多可以看成是對過去賴小民主政期的一次了斷，是“新華融”建設期的開始。中國華融有著大股東財政部的支持，實際上是國家主權信用的背書；中國不良資產市場的規模巨大；中國華融在不良資產市場的政策優勢和市場優勢；十年八年積累的客戶資源、人才隊伍、專業經驗；新任管理層臨危受命，更渴望通過實績得到認可；風險暴露過後，華融的資產結構和品質更為健康，管理層的經營更為穩健，對企業未來發展都是大有裨益的。利空出盡便是利好，這也是正常的邏輯。

作為中國財政部轄下四大資產管理公司之一，中國華融目前市淨率為0.473，數值明顯低於同行，估值甚為低殘。可以肯定的是，華融重建之路不會是一片坦途，否極泰來也得付出百倍的艱辛，風雨過後未來依然可期。

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