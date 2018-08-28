芮特-KY能源天線集中出貨 下半年營收、毛利率同拉升

智能天線廠芮特 - KY(6514)第二季毛利率 21.2%，EPS 為 1.01 元，累計上半年 EPS 為 1.09 元。總經理吳東義今 (28) 日表示，近幾年芮特努力擴大產品線，布局 4G/LTE、智能網、車載等，新增的美國客戶上半年已陸續出貨，明後年更可望顯著增溫；至於下半年營運，能源監測天線在手訂單 3 萬個，預計在 11 月之前交完，也有機會追加 2 萬顆訂單，下半年毛利率有機會回升到 26、27%。芮特第二季營收衝上 1.57 億元，創下近六季新高，較首季大增 45%，但毛利率僅 21.2%，加上業外有匯兌利益進補，稅後盈餘 2484 萬元，EPS 為 1.01 元，較首季大增逾 10 倍。累計上半年營收 2.65 億元，每股盈餘 1.09 元。



吳東義表示，公司產品應用可以分為 4G/LTE、智慧傳輸、智慧裝置、交通傳輸及無線網路 / WiFi 等，目前營收主力來自智慧傳輸。過去幾年公司產品在智能網、通訊等做了很多擴充，上半年陸續出貨。物聯網、智慧家庭及車載等，明後年出貨會明顯增加。4G/LTE 未來五到八年仍是主要市場，公司也持續開拓新客戶和找機會。



至於外界關注的能源監測天線，他說，在手訂單 3 萬個，預計在 11 月之前交完，剩下的 2 萬顆訂單也在評估是否出貨，每顆天線平均單價約 30 美元。下半年在能源天線推波下，營運會比上半年好，由於能源天線毛利率較高約 30%，法人預估，將拉抬下半年毛利率有回升到 26、27%，全年約 24、25%。