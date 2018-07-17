芮特Q2獲利增逾10倍 股價連日漲停 H2業績續旺 全年EPS挑戰2.5元

智能天線廠芮特 - KY(6514) 受惠美國新客戶訂單放大，智能天線通過認證重新出貨，第二季營收季增 45%，且業外有匯兌利益進補，稅後盈餘 2484 萬元，EPS 為 1.01 元，較首季大增逾 10 倍，激勵股價連二日跳空漲停。展望下半年，在智能天線出貨量進一步放大下，下半年營運將勝上半年，全年 EPS 有望挑戰 2.5 元。芮特今年業績先蹲後跳，首季受到匯損以及本業表現不佳影響，單季 EPS 僅 0.08 元，創下 2016 年第二季以來的新低。不過，第二季營運回神，去年底通過認證的美國客戶，第二季出貨量放大，並集中在 5、6 月出貨，目前還有幾個客戶在認證中，部分客戶已經小量出貨。



而過去二年因大客戶變更電池規格，致原有訂單停擺的智能天線模組，已於上半年完成試產，2、3 月小批量出貨，4、5 月進一步放大，合計出貨套數約 5 千個，下半年將正常供貨，出貨量將進一步放大，目前在手訂單還有 3 萬個，客戶也有意再追單 1.5 萬個，只要 IC 料源無虞，下半年出貨量將顯著放大。



芮特第二季營收衝上 1.57 億元，較首季大增 45%，加上業外有匯兌利益進補，稅後盈餘 2484 萬元，EPS 為 1.01 元，較首季大增逾 10 倍。累計上半年營收 2.65 億元，每股盈餘 1.09 元。



在既有客戶今年訂單維持 8-10% 成長，及美國、智能天線客戶訂單挹注，第二季營收占比合計已達 20%，下半年將進一步攀升，將帶動營收、獲利同步向上。法人預估，下半年 EPS 約 1.5-2 元，全年 EPS 可望挑戰 2.5-3 元。

