桂盟Q3旺季力拚雙率回升 業績有望逐季成長

桂盟 (5306) 第二季受到汽車正時系統遷廠的一次性的費用影響，再加上去年第二季為共享單車出貨高峰，因此導致今年第二季在毛利率及營益率雙率皆降。桂盟表示，第二季應為全年低點，下半年在少了一次性費用，及汽車部門進入旺季下，毛利率及營益率都將逐漸回升，業績將逐季成長。桂盟表示，為增加生產效益，今年將汽車正時系統的鏈條生產移往深圳的觀瀾廠，與自行車鏈條一起集中生產，因此第二季認列該筆遷廠費用約 2800 萬元；而下半年為汽車部門旺季，主要成長動能將為正時系統，目前出貨以中國車廠為主，而隨正時系統出貨成長，今年汽車營收占比有望由上半年的 13% 成長至 15%。



此外，桂盟也提到，去年第二季為中國共享單車拉貨高峰期，與去年同期相比，雖鏈條單價為去年的兩倍，但今年第二季共享單車出貨量仍不到去年同期的一半，因此也對業績造成影響，然以長遠而言，中國共享單車走向中高階路線，雖數量銳減，但零件單價相對提下高，對營運則是短空長多，有利獲利表現。

