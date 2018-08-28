助小米攻台＋首間Apple Shop開幕 全國電9月起業績再添新動能

全國電 (6281) 攜手小米搶攻國內家電市場，繼年初於全台門市設置小米品牌專區展售小米智慧家電之後，本週五 (31 日) 起至下週一 (9/3) 一連 4 天，獨家首賣「米家直流變頻電風扇」，限量 1500 台，進一步拉抬小米家電在台銷售氣勢。全國電二代新團隊接班，營運風貌煥然一新，除成立副牌 Digital City，也以店中店的方式，結合各大品牌設立展售專區。其中，小米年初進軍台灣市場，首發就與全國電合作，雙方攜手於其全台門市設品牌專區，掀起市場話題，甚至吸引「米粉」寒流中冒雨排隊。



不過，據了解，小米家電在登台蜜月期之後，銷售狀況恢復平穩，近日再宣布將在本週五於全台 325 家門市同步獨家首賣「米家直流變頻電風扇」，開賣價僅 1995 元，全台並限量 1500 台，預計將再次帶動一波小米家電的購買潮，也增加全國電下半年的營收動能。



除了小米之外，近期最引起市場矚目的是，全國電切入 Apple Shop 市場，首間 Apple Shop 在全國電首間 Digital City - 高雄民族店近期已經開幕，將趕上 9 月發表的 iPhone 新機，成為今年下半年挹注業績動能的重頭戲。而全國電也在 Digital City 屏東店規劃第二間 Apple Shop 的申請，並進入蘋果官方的審核流程中，預計一年以後可望正式設立。