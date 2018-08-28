搶新商機 友達發表全球首款12吋全彩主動式Micro LED顯示技術

Micro LED 具有低耗能、輕薄及壽命更長等優點，是台灣產業發展的重要契機，包括面板廠、LED 廠都積極投入，友達 (2409-TW) 今 (28) 日發表全球首款 12 吋全彩主動式 Micro LED 顯示技術，取得相對領先地位，將在 Touch Taiwan 2018 正式亮相，同時還將展示系列高規車用、機上娛樂及醫療等專業用面板。

友達今日發表多項創新移動裝置面板及技術，全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術首度在台灣亮相，友達指出，全彩主動式 Micro LED 顯示技術在今年 5 月獲「2018 SID 展會最佳獎」，這次則是進一步展示 12.1 吋 Micro LED 顯示技術，可以展現高動態對比及低功耗優勢，加上先進色彩轉換技術，呈現令人驚艷的色彩表現。

運用小於 30um 的 LED 達到 169 PPI 的超高畫素密度及解析度（1920 x 720），而每個像素均能透過 LTPS 背板驅動技術獨立發光，展現極致的高動態對比及低功耗優勢，加上先進色彩轉換技術，呈現令人驚艷的色彩表現。

Touch Taiwan 將自 8 月 29-31 日開展，今年首度新增 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案主題展區，預計將成為展覽大亮點，針對 Micro LED Display 的產品、解決方案、關鍵零組件、製程材料、生產設備、巨量移轉設備、 AOI 檢測設備、驅動 IC 晶片展出，讓對 Micro LED Display 有興趣的廠商能夠完成一次性採購。

友達在 MicroLED 的研發目前居相對領先地位，董事長彭双浪曾透露，正加緊腳步希望搶到更多商機，但目前尚無法量產，他強調，Micro LED 有非常多的優點，對台灣顯示器產業發展是很好一個機會，但目前還有很多工程問題有待突破，還未到達量產程度，需要更多公司一起努力，希望很快可以商品化。

Touch Taiwan 將登場，各大廠都卯力展示最新技術及產品，友達火力集中在先進技術及產品，除了 Micro LED，還有鎖定電競市場的 Mini LED，預期都將是今年展場亮點。

另外，還有車載領域的超高解析駕駛艙顯示器；3 吋至 13.2 吋中控台、後照鏡與抬頭顯示器面板；機上娛樂系統專用的 11.6 吋至 15.6 吋 LTPS 觸控面板；全球首款支援觸控筆的 UHD 4K 窄邊框 LTPS 面板；醫療顯示器方面，系列高解析、廣色域、超高亮度及對比的液晶面板將首度亮相，應用在超音波、成像造影、內窺及微創手術等專業醫療用途。