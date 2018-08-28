搶攻療癒白金商機 全家力邀五星級主廚助陣推甜點 業績成長上看三成

療癒白金商機夯！根據經濟部統計處調查，台灣烘焙市場一年約 600 億元，其中甜點產值就超過 150 億元。全家 (5903) 去年甜點營業額約 5 億元，鮮食部部長黃正田表示，今年在脆皮泡芙銷售帶動下，上半年甜點業績成長 3 成，隨下半年甜點新品陸續上市，看好今年在甜點業績將有 20-30% 的成長，全年甜點業績以超過 6 億元為目標。黃正田提到，全家上半年在白金產品線 (麵包、土司、甜點、三明治等烘培麵粉的品群) 業績達 17 億元，離今年目標 30 億元已過半，而為持續拉抬下半年甜點成長力道，再度邀請五星級主廚簡祥丞，發出六款手工定番甜點，品項涵蓋「杯、塔、捲」類多種甜點樣式，隨下半年新品推出，今年白金產品業績有望超標達陣。



全家去年在鮮食銷售業績達 120 億元，其中甜點占 5 億元，占比逾 4%。黃正田提到，近年在甜點的購買族群與銷售時段不斷擴大，尤其在明星商品「脆皮泡芙」的帶動下，甜點儼然已成白金產品線中不可小覷的一股隱形商機。



黃正田指出，全家長期經營甜點商機，所投資的「屏榮」甜點生產線，為超商業界唯一專業手工甜點產線，近期從內部銷售數據發現，消費者購買甜點行為正在產生質變，無論是需求的族群或者購買的生活情境都在擴大中。如過往甜點銷售多集中於下午茶休息時間，但現在下班、下課的傍晚時段則成另一銷售高峰；主力購買族群也從女性和學生，擴大到男性和小資上班族。



看好擴大的甜點市場，全家推出六款涵蓋定番品與季節款甜點。首波即推出提拉米蘇捲蛋糕 (8/29 上市，49 元)、雪藏巧克力蛋糕(8/29 上市，59 元) 與白桃蛋糕杯(9/5 上市，49 元)，預計將可帶動甜點業績較去年同期成長 2 成。

