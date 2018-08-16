〈觸控展將開展〉面板廠較勁 友達、群創下世代技術亮相

今年的 Touch Taiwan 將在 8 月 29 日登場，也是面板廠新技術大較勁的重要場合，今年在展位上跟以往不同的是，友達 (2409-TW) 跟群創 (3481-TW) 不再是排排站在一起，而是略有錯開，但仍在同一區塊占據大面積展場，預期兩家公司在大尺寸及下世代新技術上將互相較勁大拚場，華映 (2475-TW) 則主打車載、全螢幕及綠色材料。

Touch Taiwan 將自 8 月 29-31 日開展，今年首度新增 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案主題展區，預計將成為展覽大亮點，針對 Micro LED Display 的產品、解決方案、關鍵零組件、製程材料、生產設備、巨量移轉設備、 AOI 檢測設備、驅動 IC 晶片展出，讓對 Micro LED Display 有興趣的廠商能夠完成一次性採購。

Micro LED 潛在商機龐大，吸引廠商布局，面板雙虎友達、群創積極搶進 Mini LED 市場，將在 Touch Taiwan 展示最新的技術及應用；友達在 MiniLED 的應用主要鎖定在虛擬實境 (VR)、手機、筆電、監視器等，著重利基型的高端應用產品，預計下半年第 3 季或第 4 季正式推出電競監視器或電競筆電。

友達在 MicroLED 的研發目前居相對領先地位，正加緊腳步希望搶到更多商機，但目前尚無法量產，預期在月底的觸控展，將有更新的進度展示。

群創也是積極研發下世代新技術，在 Mini LED 部分，預計今年底可望推出公共顯示器面板，明年第 2 季則推出 Mini LED 電視面板，觸控展上預期也將是精銳齊出，展示最新技術實力。

華映也將參展，今年主打智慧車載顯示面板、全螢幕智慧型手機面板、創新綠色材料開發應用等，作為展區主軸，將展示相關前瞻性產品與顯示技術。

從今年的攤位位置來看，以往面板廠都在最後方的一排，友達、群創展覽攤位並排，占據後方最顯眼的位置，今年則是錯開了，不再排排站，友達往前挪了，以展覽攤位來說，面板雙虎及華映都算是蠻大的規模，要將最新的技術完美展示。