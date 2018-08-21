顯示器展競豔 友達MiniLED首亮相 群創智慧音箱搶鏡

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會 8 月 29 將登場，今年參展業者達 475 家、合計 1200 個攤位，各廠都將精品齊出競豔，友達 (2409-TW)Mini LED 電競監視器面板，與 VR 頭戴式顯示器面板將首度亮相，群創 (3481-TW) 則將展出智慧音箱、智慧手錶及高階 VR 等新品。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 與光電協進會 (PIDA) 今年攜手同期舉辦 Touch Taiwan 及智慧製造與監控辨識展，吸引 475 家業者參展，預計將吸引 40 多國，4 萬人次參觀，今 (21) 日公布傑出人士貢獻獎、卓越技術將、傑出產品獎等獎項，面板雙虎友達、群創分別拿下不同大獎。

友達董事長彭双浪則將獲頒傑出人士貢獻獎，同時今年下半年將推出的 MiniLED 產品也奪得獎項，將首度公開亮相，友達今年獲得 4 項 2018 顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2018），包括 85 吋 8K4K 全平面無邊框 ALCD 液晶電視面板、65 吋 4K HDR 144Hz 極速刷新率變頻電競面板、27 吋 UHD 4K 144Hz Mini LED 電競監視器面板、2 吋 LTPS VR 頭戴式 Mini LED 顯示器面板；兩項 Mini LED 面板獲獎，顯示出台灣在 Mini LED 產品上的開發成果。

群創指出，智慧手錶在全球市場規模雖然成長趨緩，但仍是穿戴裝置主力，占比超過 60%；研調機構指出 2018 年的智慧型手錶出貨量上看 7100 萬支，並將在 2022 年達到 1.4 億支的倍數成長，數字持續向上攀升。

群創行動產品事業群產品協理陳鵲如表示，一直有投入 OLED 的研發，研發團隊超過 200 人，從早期的硬板到現在的可撓式的 OLED 都有佈局，第一步策略是進軍穿戴裝置的 OLED 面板市場，Flexible OLED 就是第一只軟板穿戴式產品應用，未來將有更多產品應用問世。

陳鵲如表示，在消費電子產品積極耕耘，搶進消費性電子市場，今年將首次以「Hi Display! Smart Home 主題館」，展出穿戴裝置手錶、從客廳到臥室、浴室的智慧家居新品，及 VR 虛擬實境頭戴顯示器等。

陳鵲如說，Google Assistant 今年 1 月在 CES 展搶盡風頭，Amazon 的 Alexa 與人風趣對談，讓智慧音箱市場爆發性成長，群創將搶進智慧語音助理市場，智慧音箱結合平板及圓形工藝鎮，已吸引美國品牌大廠青睞；另外，鎖定 VR 商機火熱，將同步展出支援高解析度的 VR 頭戴顯示器。

台灣顯示器產業聯合總會副理事長梁茂生今日指出，面臨中國面板產業崛起的競爭，台灣面板產業在全球競爭力仍然很強，包括技術及人才都是，可從中國面板廠還在挖角台灣人才看出。

根據光電協進會統計，去年台灣光電產業年產值 1.9 兆元，年增近 6%，預估今年台灣光電產業將持續成長，年產值近 2 兆元；台灣顯示器產業群聚完整，統計台灣顯示器產業去年產值 1.5 兆元，產業就業人口超過 15 萬人，產業完整性及產值僅次於半導體業。

今年 Touch Taiwan 與 OPTO Taiwan 攜手合作同期舉辦，就是要集結台灣廠商的共同力量，讓世界看見台灣在顯示器、光電與半導體、智慧製造的產業實力與供應鏈能力，打造最具影響力的國際顯示器產業盛會。

Touch Taiwan 今年首度新增 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案主題展區，預計將成為展覽的一大亮點，讓各相關創新顯示應用成為顯示產業的新商機；除了面板雙虎友達、群創之外，主題展區廠商包括首度參展的知名大廠晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)、聚積 (3527-TW)、崇越 (5434-TW)、國星光電、大塚科技、橫浜精密化學、易發精機、信越矽利光、優顯科技、澳登堡、柏彌蘭、海達鴻業等。

各參展廠商將展示 Micro LED /Mini LED 相關產品與解決方案，期望連結全球的顯示器產業鏈，提供最新的技術及應用，帶動更多供應鏈廠商投入開發。