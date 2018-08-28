港股午盤漲0.24% 碧桂園跌逾3% 恒大健康大漲7.13%

恒生指數今 (28) 日高開 0.92%，隨後漲幅收窄，截至午間收盤，恒生指數漲 0.24%，報 28340.20 點。國企指數漲 0.25%，報 11076.46 點；紅籌指數漲 0.21%，報 4337.15 點。

航空股上漲。中國南方航空 (1055-HK) 漲 2.38%；中國國航 (0753-HK) 漲 2.24%；中國東方航空 (0670-HK) 漲 1.76%。

蘋果概念上漲。舜宇光學 (2382-HK) 漲 2.44%；丘鈦科技 (1478-HK) 漲 0.92%；東江集團控股 (2283-HK) 漲 0.82%。

濠賭股下跌。新濠國際發展 (0200-HK) 跌 2.53%；金莎中國 (1928-HK) 跌 2.19%；美高梅中國 (2282-HK) 跌 1.71%。

碧桂園 (2007-HK) 跌 3.29%，報港幣 11.74 元。有報導指馬來西亞總理馬哈迪不允許外國人投資由碧桂園與馬來西亞柔佛州政府合資的「森林城市」綜合性專案，碧桂園發言人澄清指，已經與馬來西亞政府核實，當局從未表示禁止向外國人銷售森林城市專案。

FF 內部郵件稱首輛試產車已完成，恒大健康 (0708-HK) 股價大漲 7.13%，報港幣 17.12 元。據法拉第未來 (Faraday Future) 司員工收到了來自 CEO 辦公室的郵件稱，FF91 的第一輛試產車已經完成。其中，恒大健康將通過 Season Smart Limited(時穎公司) 持有 FF 公司 45% 的股權。

港股過去 2 日大幅反彈，但仍無阻資金撤離，港匯頻觸 7.85 弱方兌換保證，香港金管局昨晚和今晨不到 24 小時內，2 度進場分別買進 39.25 億、27.95 億港幣賣盤，8 月份累計撤走資金近港幣 252 億元，比 5 月份還要多，還要快。本週三 (29 日) 銀行體系結餘將降至港幣 841.82 億元。

華僑永亨銀行經濟學家 Carie Li 接受媒體訪問時表示，以香港的本身底子強的基礎下，市場仍然預期，市場充裕的流動性會維持一段時間。儘管資金持續流出，金管局頻頻進場，但是無礙港股市場做好。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 7.74 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 3.44 億元；深股通淨流入人民幣 9.42 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.47 億元。

滬股通中資金流入最多的是招商銀行，淨流入人民幣 1.1 億元，其次為中國軟體、萬華化學、中國神華、保利地產。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 1.21 億元。

深股通中資金流入最多的是神火股份，淨流入人民幣 8230 萬元，其次為雲鋁股份、木林森、大華股份、萬科 A。資金流出最多的是中興通訊，淨流出人民幣 3.5 億元。