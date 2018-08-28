【異動股】重藥控股(000950-CN)二度臨停 盤中振幅高達26%

重藥控股(即*ST建峰)(000950-CN)今日恢復上市，大幅高開17.54%之後，一路震蕩下挫，午後股價大跌6%，二度臨停，截止發稿跌5.97%報10.08元，盤中振幅高達26%，成交額已超11億。

重藥控股(000950) 於8月28日撤銷股票交易退市風險警示，併恢復上市，公司證券簡稱由*ST建峰變更為重藥控股，證券代碼仍為000950。8月27日晚間公司發佈的2018年半年度報告顯示，公司實現營業收入121億元，同比增長2.64%，歸屬於上市公司股東淨利潤3.09億元，同比增長67.39%，扣非後淨利潤2.96億元，同比大幅增長447.51%。

*ST 建峰原主營化肥和化工業務，因2014年至2016年連續三年虧損，併於2017年5月11起暫停上市。為徹底解決公司原主營業務所處發展困境，公司積極推動重大資產重組，將原有業務從上市公司置出，同時將重慶醫藥96.59%股份註入上市公司，併於2017年下半年完成重大資產重組。公司主營業務轉變為藥品、醫療器械的批發和零售，盈利能力大幅提升，實現上市公司的持續穩定發展。

財務數據顯示，2017 年度公司實現營業收入230.4億元，實現淨利潤11.5億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤11.1億元，扣非後淨利潤1.34億元，截至2017年12月31日，公司淨資產72.5億元。2018年1月10日，公司完成工商變更登記，公司名稱變更為重藥控股股份有限公司，2018年4月26日，公司董事會向深圳證券交易所提出公司股票恢復上市的申請，併於8月7日獲得深交所核準。

據悉，重藥控股是西部領先的醫藥流通企業，公司業務已覆蓋重慶、貴州、四川、青海、湖北、江西、陝西、甘肅、西藏、雲南、新疆等省市，在核心銷售區域重慶市内已實現三級甲等醫療機構全覆蓋，二級醫院基本覆蓋，重慶市内二級以上(含二級)醫療機構覆蓋率達80%以上;公司經營各類醫藥商品品規8萬多個，是中國三家經營特殊藥品的全國性批發企業之一，與7000餘家國内外供應商保持緊密合作關係，是國内外知名企業在重慶乃至西部的首選一級經銷商;公司擁有國内一流的現代物流綜合基地，年處理物流量近200億元。

半年度報告顯示，公司實現純銷收入93.67億元，同比大幅增長27.36%，實現零售收入7.54億元，同比增長12.87%;公司繼續搶抓“兩票製”機遇，調整公司經營業態，新增純銷客戶100多家，新增銷售終端2000餘家。

業内人士介紹，今年上半年，重藥控股繼續推進西部網絡佈局，新收購甘肅公司75%股權、宜賓公司90%股權、烏魯木齊市海樂新藥業有限公司99.17%股權，併完成國藥西藏醫藥有限公司的投資，公司西部商業版圖全覆蓋的目標全面實現，在西部地區的領先地位得到進一步鞏固。

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