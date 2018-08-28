淨利潤增長超90%，市盈率隻有7倍的鞍鋼投資價值凸顯

昨日大盤在一頓強攻之後，似乎有點彈儘糧絕，今日萎靡狀態重現，指數紅綠交替。不過在這一片綠中，我們還是發現了一點紅，那就是東北重工業基地的中流砥柱——鞍鋼股份（00347.HK、000898.CN）。盤面上，今日鞍鋼股份A股和H股紛紛高開高走，截至收盤，A股上漲超2%，港股則異常勇猛，盤中最高漲幅超5%。

究其原因，昨晚鞍鋼股份發佈的半年報業績超出市場預期，為今日股價的上漲加足馬力。

半年報業績：淨利潤增長超90%

鞍鋼是國内大型鋼鐵生產和銷售企業之一，主要從事黑色金屬冶煉及鋼壓延加工，以及相關產品的銷售與服務。公司擁有燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等完整的鋼鐵生產流程及配套設施，主要產品涵蓋了熱軋板、冷軋板、鍍鋅板、彩塗板、中厚板、大型材、重軌、線材、無縫鋼管、冷軋矽鋼等，廣泛應用於機械、冶金、石油、化工、煤炭、電力、鐵路、船舶、汽車、建築、家電、航空等行業。

據鞍鋼昨日發佈的業績預告顯示，截至2018年6月30日至6個月，共實現營業收入468.82億元（人民幣，下同），同比增長20.02%；歸屬於上市公司股東的淨利潤34.99億元，較上年同期大幅增加91.94%；基本每股收益0.484元，比上年同期增加92.06%。

具體來看，上半年鞍鋼共生產鐵1135萬噸、鋼1184萬噸、鋼材1074萬噸，同比分别增加6.3%、8.6%和5.1%。受益於供給側改革動力，期内鞍鋼係列產品毛利率提升明顯，熱軋薄板係列產品、冷軋薄板係列產品、中厚板毛利率分别為22.43%、17.22%、13.25%，較上年同期上升10.39%、0.24%、8.21%，顯示其產品獲利能力有所加強。

在營收、淨利潤增加帶動下，鞍鋼淨資產收益率（ROE）達6.79%，較上年同期的3.98%增加近一倍。作為衡量股東回報的重要指標，ROE是淨利潤與平均股東權益的百分比，該指標越高，反映股東收益越高。但因為股東權益是企業的資產總額減去負債以後的淨額，所以負債的增加往往會導緻ROE虛高。到底鞍鋼是不是虛高呢？我們不妨來看看他的資產負債率。截止6月30日，鞍鋼資產負債率43.81%，較2017年6月30日46.71%降低2.9%，證明公司日趨強盛的獲利能力併非來源於舉債擴張。

橫向比較，鞍鋼自有資本獲得淨收益的能力也非常強悍。對比國内乃至全球最大的鋼鐵巨頭寶鋼股份，鞍鋼雖然在營收和淨利潤規模上小了一圈，但ROE指標併不遜色。截至2018年6月30日至報告期，鞍鋼淨資產收益率為6.79%、寶鋼為5.97%，鞍鋼資產負債率43.81%，寶鋼49.89%，顯然鞍鋼更勝一籌。在主營業務獲利能力上，鞍鋼上半年銷售毛利率16.68%，寶鋼14.99%，較上年同期都有長足進步，說明行業景氣度較高，但鞍鋼產品的競爭力和獲利潛力存在優勢。

多個指標都優於寶鋼，那鞍鋼在資本市場的表現如何呢？

資本市場表現：物美價廉，投資價值凸顯

截至今日收盤，鞍鋼A股PE7.12，寶鋼8.81，而A股行業均值為8.13，在盈利能力和股東回報股東更優秀的情況下，明顯鞍鋼更具有物美價廉的投資價值。如果以行業均值PE8.13，維持上年每股收益0.775元，保守計算鞍鋼股價有望在短期内上漲至6.3元。但從當前的業績漲勢來看，鞍鋼2018年業績實現50%以上的增長不成問題，屆時每股收益可達1.16元，依然維持行業PE均值8.13，股價有望上浮至9.43元。今日鞍鋼A股收盤價為6.26元，距離9.43元還有50%的上漲空間。

港股資本市場，業績出色的鞍鋼更顯便宜，目前市盈率僅6.77，維持AH股同步調，港股亦跟隨上漲。

展望後市，環保限產及供給端有效收縮都是鞍鋼維持強盈利能力的動力。另外，公司於2018年7月審批通過了《關於公司收購鞍山鋼鐵集團有限公司持有的鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司100%股權的議案》，待收購完成後，將有效減少同業競爭，夯實上市公司的盈利能力，同時為股價持續上漲蓄力至滿。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

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