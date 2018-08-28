專家：美墨談成協議對中國不利 美中貿易爭端恐將繼續拖延

美國與墨西哥週一 (27 日) 順利達成貿易協議，有專家認為，這對中國不是好事，代表美中的貿易爭端可能會繼續拖延下去。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 亞太區投資長 John Woods 表示，墨西哥是美國重要的貿易夥伴，從政治的角度看，談成協議為川普的期中選舉帶來一些勝利本錢，但對中國卻不一定是好事。

他表示，在美中的談判中，美國不只簡單地想減少貿易失衡，還希望中國承諾進行結構性改革，這使得任何快速解決方案的可能性大降。如此，川普可能暫緩與中國的談判，甚至讓這個主題貫穿期中選舉。

荷蘭銀行 ING 經濟學家在週二的報告中指出，以亞洲及中國所關心的焦點來看，美墨的協議沒有提供任何解決問題的幫助，反倒更強化的美國的立場，有更多本錢與中國打場硬仗。

類似的觀點，也見於加拿大道明證券 (TDS)。TDS 發布的報告認為，美墨的協議會給加拿大代表團帶來壓力之外，也會鼓勵美國政府，對其他貿易爭端採取更強硬的立場，尤其是與中國的爭端。

以上報告均認為，先前美中低層次談判沒有任何進展，在與墨西哥達成協議後，意味著美國對額外的 2000 億美元中國進口商品的關稅，將在 9 月生效，而中國也可能會報復，造成爭端惡化。