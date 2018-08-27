美中均不退讓 貿易僵局料將持續 專家：雙方都覺得自己占上風

美中兩國上週四 (23 日) 發動了第二波 160 億美元的互課關稅，而週五的談判又無具體進展。專家認為，在這次貿易戰中對峙的局勢預料仍將持續，因為雙方都還沒有真正感受到足夠的痛苦，沒有退縮的理由。

亞洲貿易中心執行董事 Deborah Elms 認為，長期緊張局勢還會不斷升級，其中一個重要的原因是，雙方都認為自己在當前的局勢中占了上風。

隨著美國期中選舉將在 11 月舉行，Elms 相信，狀況還會惡化。

她表示，現在的挑戰在於，目前硬碰硬的局面，還沒有讓任何一方感受到足夠的痛苦，也就沒有必要尋求另一種方式來達成共識，這是當前的挑戰。

美方鷹派抬頭

就美方來說，鷹派正取得談判上的主導權。戰略與國際研究中心 (CSIS) 中國專家 Scott Kennedy 表示，由這次談判美方的條件，由原本的大豆、天然氣購買，到後來轉向中國的長期結構性改革，說明鷹派在調整策略。目前看來，鷹派還瞄準一個更具野心的目標—供應鏈從亞洲帶回美國。

近日的聽證會上，由美國企業及消費者的聲音，則是不願見到貿易戰持續，帶來成本上升及售價提高的結果。Peterson 國際經濟研究所貿易專家 Chad Bown 認為，愈來愈多美國人會感受到這一點，「我們之前沒有經歷過這樣的時刻。在政治上，我不確定它會如何結束。」

聯準會也憂心貿易戰長期發展的後果，不過以目前的數據來看，美國企業還未因為可能的貿易戰，而取消原本計畫的投資。

仍有 2000 億美元待定

市場觀察人士現在正密切注意今年晚些時候，預定價值 2000 億美元，針對新一輪中國進口商品的關稅是否會展開。

Elms 表示，如果美方一路喊價，到中國難以匹配接近等值的報復行動，那麼中國的報復可能會以其他形式展開，目前無法確定會是什麼。但她認為，在中國經營的美國公司必須做好準備，也許會面臨更嚴厲的審查。

另一方面，有人認為，人民幣可能成為貿易戰中的非關稅武器。不過上週五中國人行宣布納入逆週期因子，以保持貨幣穩定時，似乎暫時推翻了這種猜測。