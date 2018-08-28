〈資策會景氣預測〉5G手機明年Q1有望亮相 蘋果最快2021年推出

資策會今 (28) 日表示，5G 手機最快有望在 2019 年第 1 季的 MWC 就會亮相，但主要應用還是在測試、嚐鮮，市場普及要到 2021 至 2022 年之後，觀察蘋果推出 5G 手機也將是在這段期間內。

資策會資深產業分析師兼研究總監李建勳指出，雖然美中貿易戰走勢不明朗，預估通訊產業未來還是能夠正成長，2019 年產值約 3.5 兆元、年增率 2.5%，主要還是受惠智慧型手機新機種及新技術加持。

李建勳表示，5G 第一波商機台灣可以搶到的在 FWA (fixed wireless access) 固定無線接取，包括行動、家用路由器，應用將包含行動產業、網通產業，最後才是手機產業。

5G 應用包括娛樂、安全監測、影像辨識等，透過 5G 「高可靠低延遲性」(uRLLC)，各項運算先在近端、雲端運算後，再傳送到手機上面。

李建勳指出，外界大多預期 5G 手機將在 2019 年下半年出現，不過越來越多預測指出，5G 手機首發將提前到 2019 年上半年，甚至第 1 季 MWC 就有許多廠商宣布發表新品。目前觀察，蘋果 iPhone 的 5G 新機可能在 2021 至 2022 年出現，估 2022 年全球出貨量可達 3.1 億台，滲透率約 17.3%。

資策會表示，若觀察全球 5G 商轉進度，美國今年底就會正式商轉，用無線取代光纖、固網；韓國電信商受到政策補貼，明年 3 月三大電信商將同步啟用 5G 商用，2020 年日本、歐盟將緊接著商轉。