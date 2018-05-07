Libor不想退出歷史舞台 與SOFR等方案將正面交鋒

一場決定金融市場未來的大戰正在醞釀。原本做為全球美元資產主要定價基準的 Libor (倫敦銀行間拆借利率)，長期因有操控醜聞而遭批評；但是可能的替代方案，短期內恐難以站穩腳步。

雙方都希望爭取未來的主導地位，使這成為金融市場極罕見的正面交鋒。

希望繼續維持地位的是 Libor。Libor 是由 20 家在英國營運的銀行所估計，每日可在同業間以 5 種不同貨幣借貸 7 種不同期限短期貸款的平均利率。過去幾十年來，銀行人員及交易員把 Libor 融入各式合約中，強化其重要性，多達 370 兆美元的資產與 Libor 掛鉤。

高達 370 兆美元全球資產與 Libor 掛鉤（圖表取自彭博）

但是 Libor 本身有著太多可操弄的空間，過往圍繞人為操控等醜聞的罰款，高達 90 億美元。銀行操弄 Libor 利率，大多是為了提高自身衍生品投資的獲利。

據《彭博》報導，英國監管機構早已表明，有意在 2021 年年底前放棄 Libor。 在 2014 年從英國銀行家協會接管 Libor 的 IBA 母公司洲際交易所 (ICE)，並不願輕易放棄。ICE 計畫強化 Libor，而不是放棄它。

ICE 發言人 Claire Miller 表示，他們由客戶所得到的回應是，他們希望看到改革後的 Libor，能在 2021 年以後，與其它替代性無風險利率一起繼續存在。

ICE 不願放棄的理由很明顯，這是一筆大生意，光是靠授權就能讓他們進帳豐厚。Jefferies LLC 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 表示，取代 Libor 將是未來幾年金融市場最重要的發展，代表至少 300 兆美元的大坑。

美國芝加哥商品交易所本周將推出追踪擔保隔夜融資利率 (SOFR) 的期貨合約，並期待這可漸漸成為 Libor 的替代方案。

據《路透》報導，芝商所多年來一直努力，要讓衍生品和貸款不再使用 Libor 做為指標，SOFR 的推出就是其中一環。不過，投資人對 SOFR 仍未感到放心，紐約 Fed 今年 4 月 3 日才開始公布利率。

紐約 Jefferies 貨幣市場分析師 Thomas Simons 表示，目前看不出立即投入這些期貨的充分理由。

儘管 SOFR 和 Libor 不同，是建立在一個穩健且高度流動的市場上，但由於 SOFR 缺乏 Libor 的信譽成份，資產經理的接受意願仍待觀察。