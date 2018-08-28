〈人行逆週期因子〉經濟學家：年底前維持在6.8 兩原因說明今年人民幣不會有升值行情

中國人民銀行重啟「逆週期因子」第二天，今 (28) 日中間價大漲 456 點報 6.8052，創去年 6 月 1 日以來最大上調幅度。有經濟學家預估到今年年底美元兌人民幣匯在 6.8 左右，但有分析師表示，人民幣今年破 7 機率的確降低，但話不要先說得太早，強調逆週期因子啟動的目的是要對沖市場順週期行為，並無逆轉趨勢意圖。

相較於離岸人民幣在 8 月 15 日來到 6.9351 的今年新低，過了半個多月的調整，現已上漲 1241 點，今日離岸人民幣最高曾來到 6.7859。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

外電報導，逆週期因子公佈是為了抑制「羊群效應」，目前看來初步起到抑制和分化貶值預期的作用，今年中間價點位也比市場預期來的高，可看出逆週期因子對人民幣空頭的衝擊效果明顯。

不過專欄作家韓會師指出，雖然逆週期因子重啟有助人民幣短期反彈，但無法直接扭轉市場走勢，它是透過對中間價對人民幣施加影響，向市場傳達官方特地的政策議題和信號，也就是說，市場匯率要怎麼走，逆週期因子無法說了算。

至於市場最關心人民幣今年是否斷了破 7 之路？

有分析師指出，話不能說得太早。儘管目前市場貶勢暫時踩剎車，但可以持續多久，目前還言之過早，但從機率來看，的確是小了些。有業內人士指出，7 是相當關鍵的心理價位，一旦跨越後接下來要拉回來的難度將迅速提高。

目前市場甚至關心起人民幣兌美元會否有持續的升值行情？興業銀行首席經濟學家魯政委認為機會不大，一來是市場對聯準會今年升息四次的預期仍有不足，在美歐基本面分化並未扭轉之前，若未來預期抬升，依舊可能對美元指數形成助力，但很難突破先前高點；另一方面，美國對中國 2000 億美元商品課徵關稅 9 月後隨時可上路，貿易戰陰影仍在，人民幣兌美元短期內不太可能飆升。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩則指出，從經濟和貿易戰的角度來看，人民幣大幅升值並沒有任何意義，預計到今年底前匯率會在 6.8 左右。

周浩更指出，現在人民幣走貶有其道理，當前中國正在經濟成長趨緩、債務和去槓桿三者間苦苦掙扎，近期貨幣寬鬆的措施也暗示貨幣偏弱的傾向。加上中美貿易衝突尚未解決，對中國來說，在匯率上對美國讓步 (指人民幣升值) 並不符合中國利益。