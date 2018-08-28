台星科傳利多 星科金朋補償金加持 海思訂單也可望到位

測試廠台星科 (3265) 近期利多頻傳，不單有星科金朋補償金 1.9 億元將入袋，業界更盛傳，華為旗下海思也找上台星科，希望釋單給台星科。台星科與星科金朋間有五年的保障最低額度之代工協議，第三合約年度，即 2017 年 8 月 5 日到 2018 年 8 月 4 日，最低採購金額為 7,510 萬美元，但星科金朋在該期限內所釋出的代工訂單金額僅有 6,855.5 萬美元，達成比率僅 86.6%。



也因此，台星科會依合約規定程序向星科金朋主張其補償未達最低採購量差額，法人圈估算，台星科將在今年下半年獲得 1.9 億元新台幣，換算可挹注台星科每股獲利約 1.4 元。



此外，半導體後段測試產吃緊，加上新採購測試機台交機時間至少超過三季，也因此，近期開始部分廠商出來尋求後段測試產能的協助，其中，業界傳出，華為旗下海思也找上台星科，希望獲得台星科產能的支援。