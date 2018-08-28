「勁永」訂於2018.10.01下市

為勁永國際股份有限公司（公司代號：6145）因依據企業併 購法規定轉換為永崴投資控股股份有限公司（公司代號： 3712），停止股東名簿記載之變更起迄日期，暨其上市有價 證券停止在本公司證券集中交易市場買賣及終止上市日期， 請查照。

一、勁永國際股份有限公司因依據企業併購法規定轉換股份予永 崴投資控股股份有限公司，並成為該投控公司百分之百持股 之子公司，已訂定股份轉換基準日為 107 年 10 月 1 日，核有本 公司營業細則第 53 條之 12 終止上市之情事，業報請主管機關 備查其有價證券停止買賣暨終止上市。

二、停止股東名簿記載變更起迄日期：107 年 9 月 20 日至 107 年 10 月 1 日。

三、停止買賣開始日期：民國 107 年 9 月 18 日。

四、最後交易日期：民國 107 年 9 月 17 日。

五、股票終止上市日期暨股份轉換基準日：民國 107 年 10 月 1 日。

六、停止買賣及終止上市公司資料：

(一) 公司名稱：勁永國際股份有限公司。

(二) 有價證券種類：普通股股票。

(三) 簡稱 (代號)：勁永 (6145)。

(四) 英文名稱： POWER QUOTIENT INTERNATONAL CO.,LTD.。

(五) 英文簡稱： PQI。

七、辦理股務機構：

(一) 公司名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部。

(二) 公司地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓。

(三) 公司電話：02-23836888。