香港7月出口年增10%勝預期 惟外貿下行風險加劇

鉅亨網新聞中心 2018年8月28號8點25分

香港統計處公佈，今年 7 月份香港整體出口和進口貨值按年分別上升 10% 至港幣 3591 億元和 14% 至港幣 4062 億元，較市場分別預估升 6% 和 9% 理想，7 月貿易逆差港幣 471 億元，相等於商品進口貨值的 11.6%。市場本來預測 7 月貿易赤字約港幣 427 億元。

繼今年 6 月份錄得 3.3% 的年增幅後，7 月份商品整體出口貨值升幅加快至 10%，而商品進口年升幅亦由 6 月份的 4.4% 加速至 7 月份的 14%。

累計今年 1-7 月的商品整體出口貨值年增 9.4%，商品進口貨值年增 11.1%；1-7 月貿易逆差為港幣 3215 億元，相等於商品進口貨值的 12.2%。

從地區看，7 月輸往亞洲的整體出口按年上升 10.6%，當中馬來西亞上升 44%、越南升 23.3%、中國內地升 12.8%；另外，雖然 7 月初美國開始向中國徵收關稅，但該月香港對美國出口仍年增 10.1%。不過，對台灣和日本的出口則分別下跌 15.6% 和 7.5%，對英國出口亦跌 3.6%。

進口方面，來自馬來西亞的進口貨值大增 1.1 倍；來自韓國的進口增 26.4%；來自美國及中國的進口貨值也分別升 15.1% 和 10.2%。至於來自日本和印度的進口貨值則約有 1 成升幅。

與去年同月比較，7 月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(升 18.4%)、「辦公室機器和自動資料處理儀器」(升 16.3%) 和「動力產生機械及儀器」(升 39.4%)。然而，「衣物及衣物配件」的整體出口貨值則跌 1.8%。

展望未來，港府發言人表示，外貿環境的下行風險在最近數個月顯著增加。雖然美國與大陸的貿易摩擦至今對香港的出口的影響似乎有限，但或會在今年較後時間變得更加明顯。倘若貿易摩擦持續或進一步升溫，環球經濟增長亦將受影響。