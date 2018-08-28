大馬森林城市禁售現羅生門 碧桂園：馬哈迪從未說過

工安事故頻發的碧桂園 (2007-HK) 拓展海外市場遇阻。路透社昨 (27) 日報導，馬來西亞總理馬哈迪表示，不會允許碧桂園向外國人銷售位於其南部的「森林城市」項目，且政府不會就該項目居住權向外國人發放簽證。不過事件出現羅生門，碧桂園隨後回應稱該報導不實，馬哈迪從未表示不許向外國人銷售；又稱馬來西亞總理府稍晚會就此出一個聲明。

路透社昨日引述馬哈迪在首都吉隆坡舉行的記者會上聲稱，這座森林城市不能出售給外國人，不會給來這裡居住的人發放簽證，因為它是為外國人建造的，不是為馬來西亞人建造的。大多數馬來西亞人無力購買那些住宅。

靠近新加坡的「森林城市」項目以其混合居住開發模式瞄準來自中國的買家，也吸引來自印尼、泰國和杜拜的投資者。

馬來西亞的「我的第二家園」計劃允許富裕的外國人獲得多次入境簽證，以便長期居留，而中國人成為最大的參與群體。

住在柔佛州的馬來西亞人抱怨有太多中國人在「森林城市」搶購房地產，此外，他們還擔心環境遭破壞、樓市供過於求、以及填海造陸對漁業的影響。

不過，大陸《第一財經》隨後報導稱，碧桂園負責人對此作出回覆，指相關報導不實，碧桂園已向馬來西亞總理府核實，馬哈迪從未表示不許向外國人銷售。此外，馬來西亞總理府稍晚會就此出一個聲明；又稱早在馬哈迪訪華之前，碧桂園董事局主席楊國強已去總理府拜訪他。

彭博昨日亦報導， 碧桂園在書面聲明中表示，馬哈迪關於「森林城市」的評論，與 8 月 16 日他告訴楊國強的說法不一致。在當日 40 分鐘的會面中，馬哈迪表示他歡迎外國投資，這些投資可以幫助馬來西亞經濟成長和創造就業機會。

《華爾街見聞》報導指出，在 40 分鐘的會談中，楊國強回應稱不會退出森林城市項目，並將繼續投資。報導稱，碧桂園回應指與會與大馬政府核實，馬哈迪從未表示不向外國人銷售。

分析指出，「森林城市」項目主打的「新加坡旁、免稅島、永久產權」等宣傳概念引發眾多質疑，畢竟該項目地處馬來西亞，如果要在一天之內往返馬來西亞和新加坡之間，需要過 4 次關，相當耗時費力。

此外，該項目周邊幾乎沒有配套設施，交通狀況也相對落後，而新山市較差的治安環境以及馬來西亞整體的政治經濟環境也令人擔憂，其安全、腐敗以及匯率不穩定等因素均會對投資者形成很大的風險隱患。

「森林城市」是碧桂園 2015 年開始大力推廣的海外地產項目之一，其位於馬來西亞柔佛州新山地區，是在馬來西亞境內填海造的一座孤島，與新加坡直線距離 2 公里，佔地面積約 20 平方公里，能夠容納約 70 萬人；總投資額高達 1000 億美元 (約港幣 7800 億元)，預計開發周期長達 25 年至 30 年。

該項目成立之初受到馬來西亞當局的大力支持。時任總理納吉布曾表示，該項目將成為馬來西亞新的經濟增長重心，馬來西亞政府將會繼續大力支持其發展 。

不過，新任總理馬哈迪今年 5 月再度執政後，很快就宣佈重新審查許多納吉布任內批准的項目，就在上週訪問中國之後，他無限期推遲了 200 億美元的東海岸鐵路項目，以及泛沙巴天然氣管道項目，這 2 個項目都有中國企業參與。碧桂園的「森林城市」是受影響最新中企項目。

據彭博此前報導，「森林城市」項目的公寓每套售價高達 25.8 萬美元 (約港幣 201.24 萬元)，當地人普遍負擔不起；路透社指出，截至 2016 年，「森林城市」估計已售出價值約人民幣 180 億元的單位，多達 70% 買家來自中國。

《紐約時報》早前亦曾報導，馬哈迪在競選期間就經常把「森林城市」項目作為發洩怒氣的對象，揚言「這不是中國投資，而是殖民」。

「森林城市」是否被禁向外國人出售出現羅生門，碧桂園股價未受太大影響。股價昨隨大盤高開，一度高見港幣 12.3 元，收報港幣 12.14 元，上漲 2.53%。