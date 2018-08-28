【盈警】順風清潔能源(01165-HK)料中期蝕11.54億

順風清潔能源(01165-HK)公布，根據該集團之未經審核綜合管理賬目之評估，與截至2017年6月30日止六個月之未經審核約3.28億元(人民幣.下同)虧損相比，該集團預期截至2018八年6月30日止六個月將錄得約11.54億虧損。

今年上半年的虧損加大主要原因如下：由於太陽能產品銷售市場競爭持續處於激烈狀態，該集團2018年上半年的太陽能產品的銷售量錄得1,969兆瓦較2017年上半年同期之1,960兆瓦僅增加約0.5%，但與此同時，集團的太陽能組件及太陽能電池片之平均銷售價格較2017上半年分別下降約2.1% 及17.6%。此外，該集團太陽能組件銷售之毛利率由2017年上半年之10.3%下降至2018年上半年同期之8.2%，以及集團之太陽能電池片銷售之毛利率由2017年上半年之7.8%下降至2018年上半年同期之5.9%。

有鑒於此，及由於截至本公告日太陽能產品之銷售及毛利情況並未得到顯著的改善，董事會決定就製造太陽能產品之分部下之物業、廠房及設備以及商譽確認計提約6.81億元之減值撥備；根據該集團之全資子公司無鍚尚德太陽能電力有限公司之五年盈利預測，預計在可預見未來無法產生足夠的應稅收益，故該集團於2018年上半年轉回了預期無法實現的遞延稅項資產約1.19億元，以導致於2018年上半年所得稅開支增加約1.19億元，而2017年上半年同期則沒有因該類同原因而引致之所得稅務開支。

另外，儘管該集團的發電量隨著總並網發電規模及針對集團經營電站的省份及地區(中國新疆、甘肅、青海及寧夏地區)的限電情況得到緩解而有所上升，但因新疆及甘肅等地區於2018上半年之限電情況仍有發生，導致該集團2018年上半年持續累計導致估算損失預期為約2.08億千瓦時的發電量及約1.6億元的發電收入。

有見及此，該集團2018年上半年致力尋求其他電力交易方案，如積極參與電力跨區域交易、直供電交易等，以藉此減輕限電情況對集團帶來的影響，但同時也因而導致平均發電售價略有下降，估算損失發電收入約5100萬元。

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