港股全日抽升599點 惜成交不到千億

人民幣匯價顯著反彈，港股今日高開高收，曾抽升超過600點，更升穿28,000點關及20天線水平。恒指收市報28,271點，升599點或2.2%。國企指數升269點或2.5%，報11,049點。大市全日成交增至956.97億元。

人行上周五(24日)公布人民幣對美元中間價報價行重啟「逆周期因子」，刺激人匯反彈，帶動恒指高開344點，中午報28,243點，升571點或2.06%。其後受市場傳出內地社保基金入市刺激，港股午市升幅擴大，曾升超過600點，突破上午高位，最多升617點，高見28,289點，續創逾兩周高，逼近上方50天線(約28,380點)。

即月期指收市升657點，報28,252點，升幅2.38%，低水19點。

港股通(滬、深合計)共流入人民幣9.21億元。滬股通共流入人民幣9.4億元，深股通共流入人民幣16.24億元。

港股全日沽空126.11億元，沽空比率13.18%。中國平安(02318-HK)沽空金額8.62億元，佔沽空總額6.84%，沽空比率22.51%；建設銀行(00939-HK)沽空金額7.84億元，佔沽空總額6.22%，沽空比率30.14%；友邦保險(01299-HK)沽空金額4.48億元，佔沽空總額3.55%，沽空比率26.83%。

藍籌股近乎全線上線，騰訊(00700-HK)升1.98%，報361元；友邦升1.97%，報67.45元；匯控(00005-HK)升1.01%，報70.1元；中移動(00941-HK)升1.51%，報74元。不過，下月將「晉身」藍籌的申洲(02313-HK)發業績，中期收入遜預期，收市跌0.47%，報95.45元；神華(01088-HK)逆市跌0.23%，報17.06元，為表現最差藍籌。

中資金融股午市繼續領升大市，建行(00939-HK)升2.89%，報7.11元；工行(01398-HK)升2.62%，報5.88元；中國平安(02318-HK)創1個月新高，見76.15元，收市升2.37%，報75.55元%。招行(03968-HK)中期純利增14%，股價升4.11%，報30.4元。中國太保(02601-HK)半年純利增26.8%，股價升1.66%，報30.65元。中金公司(03908-HK)中期純利按年增46.8%，股價揚7.37%，報14.28元。

人民幣急升，內房股受追捧，潤地(01109-HK)升3.14%，報27.9元；中國海外(00688-HK)升3.68%，報25.35元；萬科(02202-HK)升4.13%，報26.5元；碧桂園(02007-HK)升2.53%，收報12.14元；富力(02777-HK)上周五公布半年核心利潤按年升156%，股價今再揚12.88%，報17元；融創(01918-HK)炒高5.7%，收報26.45元；綠城(03900-HK)亦升2.7%，報8.37元。

汽車股反彈，廣汽(02238-HK)中期盈利按年上升10.3%，股價全日升6.8%，報7.7元；吉利(00175-HK)升6.97%，報17.5元，為全日最大升幅藍籌；華晨(01114-HK)中期多賺54%，股價曾飆14.68%，報12.5元；北汽(01958-HK)升4.87%，報6.67元；東風(00489-HK)升5.19%，報7.9元；比亞迪(01211-HK)升4.54%，報49.55元；長汽(02333-HK)升4.47%，報4.91元。

本港交易商經紀衍匯亞洲(08210-HK)首日掛牌，股價開報0.246元，最低見0.24元獲承接，掉頭回升，午後初段曾升至全日高0.34元無以為繼；全日收0.255元，與上市價0.255元相同，全日成交1.26億股，涉資3,337萬元。 不計手續費及佣金，一手10,000股無賺蝕。

來源：巴士的

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