美股盤後─美墨達成貿易協定 道瓊大舉收高259點

美國與墨西哥達成一項新的貿易協定，可望清除困擾投資人數月之久的不確定性，美國股市週一大幅上漲。

道瓊大舉收高 259 點，自 2 月 1 日以來，首度收盤站上 26000 點大關。S&P 500 與 Nasdaq 均創新收盤高點。



道瓊工業平均指數收高 259.29 點或 1.01% 至 26049.64。

Nasdaq 指數收高 71.92 點或 0.91% 至 8017.90。

S&P 500 指數收高 22.05 點或 0.77% 至 2896.74。

費城半導體指數收高 21.58 點或 1.57% 至 1397.46。

分析師說，美國股市近來壓力繁多，最大壓力在於貿易。若無貿易因素，股市當可走高。

川普總統說，這項協定將稱為美國與墨西哥貿易協定，取消使用 24 年之久的 NAFTA 名稱。他說：「NAFTA 有不好的意含，因為美國遭到 NAFTA 的嚴重傷害，」 川普並說，這項協定將對農民與製造商有所幫助。「我們讓這項協定對兩國都更好。」

美國貿易代表 Lighthizer 說，這項協定必須獲得國會通過，才能實施。

墨西哥經濟部長 Guajardo 週日亦說，兩國已接近解決主要貿易歧見。這將有助為兩國新的協議鋪好道路。

川普總統週一亦發布推文指出，與墨西哥的協議 "看來良好。"

Caterpillar 與波音股價分別上漲 2.8% 與 1.3%。該二公司海外市場龐大，其股票被視為貿易指標。

過去幾個月，由於美國的保護主義立場，投資人飽受貿易擔憂之苦。美國對墨西哥與中國商品課徵關稅，墨西哥與中國亦進行了報復。

上週五，Fed 主席鮑爾預期未來將進一步緩慢升息。該消息使得全球股市獲得支撑。鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 的央行論壇上說，如果經濟持續轉強，央行可能持續緊縮貨幣政策。

上週五交易中，鮑爾談話拉抬 S&P 500 與 Nasdaq 創新高點。

在亞洲，中國央行調整政策，支撑人民幣上漲。該行動加上鮑爾的談話，使得上海綜合指數上漲 1.9%。