改寫NAFTA又進一步！美國與墨西哥達成貿易協議

二十多年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA）有望今年「翻新」。美國可能本周宣布和墨西哥達成相關貿易協議。

27 日本周一，川普表示，將有美墨貿易協議。美墨達成協議之後，將處理 NAFTA 這個稱謂。這對美墨兩國都是很好的協議。他將很快致電加拿大總理特魯多。美加尚未啟動貿易談判，此前的計劃是希望先與墨西哥談判。將觀察加方是否被排除在美墨貿易協議之外。

墨西哥總統 Pena Nieto 表示，貿易協議利多美墨兩國。他非常希望加拿大成為美墨貿易協議的參與方。

稍早彭博報導援引知情者消息稱，川普已經簽署了旨在修改 NAFTA 的美國和墨西哥雙邊協議。過去數日，墨西哥和美國在汽車和能源方面的談判取得重大突破。但美國還沒有和 NAFTA 的另一個協議國加拿大達成任何協議。

CNBC 報導援引墨西哥官員消息稱，墨西哥和美國的談判已經完成，可能在美東時間本周一晚些時候公布。美墨已經就一些關鍵問題達成共識，加拿大現在會重新投入談判。

報導稱，川普政府推動修改 1994 年美墨達成的 NAFTA，美國官員試圖敲定細節。新的 NAFTA 可能有望在墨西哥政府今年 12 月 1 日換屆以前穩定成型。

路透稱，墨西哥方面透露，川普將要發表的貿易聲明將是，美墨已經在 NAFTA 上圍繞雙邊貿易事務達成協議。美國高官稱，美墨已經達成貿易協議，該協議將取代 NAFTA。美方預計本周一啟動與加拿大的談判，本周末以前完成談判。

最近一些官員的表態也在印證 NAFTA 的上述好消息。

加拿大外長 Chrystia Freeland 上周五稱，一解決雙邊問題，加拿大就會加入有關美加雙邊問題和三遍問題的談判，美墨雙邊問題解決後，（我們）樂意這麼做。一天前，墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 表示，美墨雙方可能還有幾小時就能達成協議，「我們在持續取得進展。」

白宮本周一稱，目前尚未更新進展。但川普當天上午已經通過社交媒體表示：和墨西哥的重大協議看上去形勢不錯！

傳出上述美墨達成協議的媒體消息後，美股漲幅擴大，標普 500 漲逾 0.6%。納指漲破 8000 點，創盤中歷史新高，當前漲約 0.9%。

道指重上 26000 點，日內漲逾 0.8%。

媒體消息傳出後，墨西哥比索兌美元接近日內高位，日內漲逾 1.3%。川普和墨西哥總統講話後，比索刷新日內高位至 18.63，日內漲超 1.4%。

美元兌加元一度跌破 1.2960 刷新日低，加元日內一度漲約 0.4%。

攻克關鍵談判問題

華爾街見聞周一晨間提到，上周六，墨西哥當選總統洛佩斯委任的 NAFTA 談判代表 Seade 稱，NAFTA 談判的「焦點」之一——能源部分已基本達成一致，並且美國在美墨最大分歧）「日落條款」方面的立場已經有所軟化，即在不突然終止 NAFTA 協定的前提下，定期對協議進行評估。

Seade 稱，美國對墨西哥徵收汽車關稅的問題似乎也在上周四得到「基本解決」，雙方繼續討論一些細節，包括設定時間框架。

彭博社援引知情人士稱，如果汽車是在墨西哥已經存在的工廠製造的，美國同意維持世界貿易組織規定的 2.5％的關稅。

不過，墨西哥新工廠生產的汽車仍可能面臨 20-25% 的關稅，但這需要在川普下令 5 月開始的「232 國家安全調查」結果出爐之後，才有結論。

此外，美國先前提出 4 年內實現北美地區所產汽車 75% 組成部件」產自美國、墨西哥和加拿大，與現行規定比例 62.5% 相比顯著提高。墨方經歷多次談判後說，願意把這一比例提升至 70%。

路透本周一消息稱，協議會將 4 年內實現北美地區生產汽車部件所占比例從當前的 62.5% 升至 75%。平均基本時薪 16 美元的工人所生產汽車部件占比設為 40%-45%。