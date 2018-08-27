中國人保：料壽險全年新業務價值正增長，A股上市是遲早的事

8月24日，中國人保 (01339-HK) 公佈了其截至2018年6月30日止6個月中期業績。

業績公告顯示，今年上半年，中國人保實現總保費2861.62億元（人民幣，下同），按年同比上升2.3%；淨保費收入2707.03億元，同比升2.2%。 期内公司錄得股東應佔淨利潤100.45億元，同比升14%，每股盈利0.24元，不派息。

具體來看，中國人保上半年來自財產保險的保費收入為2056.88億元，同比增長14.4%，佔總保費比重為71.88%；壽險保費為698.91億元，按年下跌16.1%，佔總保費24.42%；健康險保費為105.83億元，按年較大幅下跌36%，佔總保費3.7%：

（中國人保2018中期業績主要財務指標，來源：港交所）

值得註意的是，2018年上半年中國人保來自壽險和健康險的保費收入均錄得明顯下降，如上圖所示期内分别跌16.1%及36%。新業務價值方面，今年首6個月中國人保壽險新業務價值按年大跌21.5%至30.68億元，健康險新業務價值則同比增加7%至3.04億元；期内壽險内含價值則較上年末增長7.9%至668.17億元，健康險内含價值亦較上年末增加3.6%至81.11億元。

就市佔率而言，截至今年6月30日，中國人保財險市佔率為34%，較去年末上升0.9個百分點；壽險市佔率為4.3%，較去年末上升0.2個百分點；健康險市佔率為0.6%，較去年末下降0.1個百分點。截至2018年6月30日，集團綜合償付能力充足率為320%，較2017年12月31日上升21個百分點，核心償付能力充足率為244%，較2017年12月31日上升9個百分點。

全年新業務價值要實現正增長

對於壽險半年新業務價值大幅下跌，中國人民人壽保險副董事長兼總裁傅安平在27日集團中期業績發佈會現場回應稱，主要是上半年規模保費下降了303億，由2017年同期的778億下降至今年的475億，同比跌38.87%，這就是主要原因。傅安平指出下降的303億里面包括公司主動壓縮的270億趸交業務，而這270億佔公司年度保費1000億左右的差不多30%，所以這個力度是非常大的。

他又指，其二是因為公司今年上半年堅定不移地調結構，所以可以看到公司業務結構發生了很大的變化，如期交原保費的佔比由上年的33.6%提高到52.7%，這個漲幅也是非常大的；傅安平表示，2016年上半年這個數字是18.9%，而正因為轉型，今年上半年實現的利潤是15.2億，與去年相比漲幅也很大，他表示隨著接下來轉型力度的加大，業務結構要進一步優化，利潤釋放也會加速。

至於新業務價值在下半年會否有不一樣的表示，傅安平回應稱，從行業趨勢來看，下半年各大公司新業務都會好一些，但是人保的目標是要跑赢前面公司的平均水平，併稱這是底線，會力爭最好的結果：“今年下半年新業務價值（增速）肯定是為正，其實現在已經為正了，我們整個年度要實現正增長的目標。”

“3411工程”：向高質量轉型

在全行業不斷進行業務轉型升級的當下，人保集團提出了向高質量轉型的“3411工程”。中國人保董事長、中國財險董事長缪建民解釋，“3411工程”中的“3”是指推動集團3大保險公司轉型，包括財險公司、壽險公司和健康險公司。

缪建民表示，轉型要求財險公司做到政策性業務和商業性業務的融合，因為人保產險中政策性業務的量很大，大病保險市場份額接近50%，整個人保集團服務4.6億人次的大病保險的客戶，農險佔市場份額也接近50%，而怎樣把政策性業務和商業性保險業務更好地融合起來，是一個重大的課題，同時也是人保的巨大優勢。他舉例美國的保險公司能把20%的政策性業務的客戶轉化成商業性業務，併認為人保的農險和大病保險（轉化）的比例還可以更高，比如農村的客戶除了農險，他們的家庭財產、汽車等可以在人保投保等，所以他認為若把兩個方面融合做好了會是公司一個巨大的優勢。

缪建民指出，轉型的第二個融合是要求把技術變革和商業模式變革融合起來，他表示人保在IT技術方面就行業來說也是頂尖的，但是比起信息化時代客戶的要求還有一些差距，而公司把技術變革和商業模式的變革很好地結合起來，其中一個目標就是把線上跟線下更好地融合起來。

技術與商業模式變革融合，但不會成為純互聯網公司

缪建民稱，人保的優勢在線下：“我們線下的機構、網點覆蓋到98%的鄉鎮，50%的自然村、行政村。線下的優勢非常明顯，但是線上優勢還不夠明顯，我們的目標是實現兩個融合，把線上跟線下更好地融合起來。”但同時缪建民也表示，人保不可能成為純互聯網的公司。

他指出，純互聯網公司在客戶體驗上有一定的優勢，但是在線下的服務跟不上，比如車險，線上投保比較容易，但車是流動的，沒有線下服務是跟不上的，而線下恰恰是人保的優勢。所以按缪建民的話來說，人保產險是要實現技術變革和商業模式變革的融合，但公司不會成為一個純互聯網公司。

健康險方面，缪建民指，公司原來也做了很多儲蓄性保險，但是眼下轉型的目標是專業精幹，高效扁平。他解釋，所謂的扁平是指健康險方面不再鋪設大量的機構了，而是實現跟壽險及產險的機構共享，搞綜合開拓。他介紹稱現在公司的健康險業務主要集中在三個方面，第一是政府委託的業務，第二塊是商業健康保險，第三塊就是健康管理，當中商業健康險和健康管理業務的發展很快，而且潛力很大，公司不再像過去那樣強調規模了。缪建民指，過去人保過分強調規模，在規模性的保費上貼了很多費用，現在通過轉型可以給股東創造更好的價值。壽險方面則更加聚焦新業務價值，更加註重標準保費。

談投資：攻防轉換時機未完全到來

人保資產副總裁王小青指出，今年上半年人保總投資收益率為5.1%，繼續較大幅度超越行業平均水平，主要是因為貫徹了公司穩中有進的戰略部署，他表示投資上的“穩”主要體現在防範市場重大的匯率波動的風險、防範信用風險事件的風險，同時守住流動性不出問題；而“進”主要是指，在固定收益市場上，將高資質的信用品種拉長了久期，同時增加了高質量非標品種的配置。

對於股票市場，王小青指，今年上半年權益市場的A股經歷了滬深300指數大概在13%的跌幅，及中證500約17%的跌幅，經過連續的下跌以後，市場的風險得到了階段性的釋放；他又指公司對中國經濟的基本面認為還是會保持穩定，併認為一批上市公司經歷下跌以後，估值出現了安全邊際，因而從投資角度來看，認為可以逐步佈局。

整體資產配置的方案來講，王小青表示目前階段公司會始終堅持穩健投資的理念，他認為當前攻防轉換的時機沒有完全到來，人保在固定收益上還會把握時機，進行高質量的信用品種的配置，同時根據對固定收益市場的判斷以及資產負債管理的需要，繼續拉長資產的久期。在權益市場上，王小青表示目前公司真正與二級市場權益掛鈎的比例規模相對來說是在風險可控的範圍内，會擇機加大其看好的一些品種的配置。

最後談及外界關註的回A問題，人保董事長缪建民在發佈會現場回應稱，今年6月5日人保已通過了證監會發審委的審核，但是後來由於A股市場比較大的波動，加之通過發審委審核的企業也比較多，所以證監會需要統籌考慮，也需要排隊。至於什麽時候能夠發行A股，缪建民表示這取決於證監會的審批以及對市場窗口的把握，併稱隻要發審委通過，公司A股上市遲早能上，隻是至於什麽時間正式在A股掛牌，他重申這不取決於公司，那就靜待後續的進展了。

作者：彭小留

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