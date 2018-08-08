〈行動支付商機〉一機在手行遍天下 國發會三大政策衝行動支付

為了加速行動支付發展，國發會主委陳美伶今 (8) 日表示，國發會負責跨部會協調，要把界面整合好，掃除障礙，將透過擴大應用場域、擴大讓國人體驗、加強資安防護完備支付環境等 3 大策略，加速推動行動支付，盼能達成行政院 2025 年行動支付普及率達 9 成的目標。

陳美伶表示，現在透過智慧手機，就能「一機在手，行遍天下」，除了讓國人可以更普及使用行動支付，也希望創造好的支付環境，讓來台灣的外國人可以輕鬆用手機支付，享有便利生活。

陳美伶表示，國發會負責跨部會協調，要把界面整合好，掃除障礙，所以有三大重點策略要實施，第一是擴大應用場域，現在高鐵已經可以用行動支付了，此外，中油與其結盟的加油站已經有超過 100 座可使用行動支付；公共服務上來說，現在已可用手機繳稅、繳水電費，醫療院所也可以用行動支付。

陳美伶進一步說，未來機場捷運、捷運也都希望可以在很快的時間通通可以用行動支付。

整體來說，政府帶頭做起，希望從醫療院所、加油站、水電稅費繳納，以及交通運輸、觀光等民生便利事項列為優先推動重點，接下來希望從食衣行育樂等生活面向，加速行動支付普及。

第二是擴大讓國人體驗，陳美伶表示，現在還是有很多國人不相信行動支付，怕安全的問題，覺得現金「一鈔在手」好像比較安全，其實正好相反，現金可能會被偷，且紙幣傳來傳去細菌很多。

陳美伶強調，所以為了讓國人習慣甚至喜歡使用行動支付，會加強提供體驗，除了過去舉辦的燈會，接下來 11 月將於台中登場的世界花卉博覽會就希望整個場域通通能夠用行動支付。

陳美伶表示，最後就是安全問題，加強資安防護完備支付環境，經濟部已設計好行動應用 APP 基本安全檢測標準安全檢測標準，所以不用擔心。