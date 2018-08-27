〈智慧音箱大戰〉智慧音箱商機俏品牌廠積極搶進 三星、臉書參戰加溫市場熱度

Google 智慧音箱極力趕上亞馬遜，可望改變亞馬遜獨佔市場的局面，Google 擁有搜尋引擎海量資料及語言優勢，智慧音箱緊追亞馬遜之後；而近來三星、聯想及 Facebook 也同樣積極推出智慧音箱新品，小米、阿里巴巴及百度也積極搶攻中國大陸市場，商機龐大各品牌廠積極卡位。

外電媒體指出，Google Home 正加快腳步趕上亞馬遜 Echo 出貨量，另外蘋果 HomePod 銷售不如外界預期慘淡，三星剛剛推出旗下品牌新智慧音箱，各品牌廠磨刀霍霍布局，亞馬遜恐已無法獨佔龍頭寶座。

Google 智慧音箱近 1 年來急起直追，除亞馬遜將其視為直接競爭對手， Google 智能助理更「智慧」，擁有搜尋引擎資料彙整、語言優勢，加上投注大量資源於媒體行銷戰，吸引市場不少目光。

各家爭奪智慧音箱市場，不僅搶佔單一硬體設備，亞馬遜鼓勵客戶購買 Prime 會員，使用音樂串流服務，Google、蘋果等各品牌也打算引導使用者使用更多服務，智慧音箱串起生態圈商機，有助各家擴大市佔率，也因此三星、Facebook 也積極推出智慧音箱新品。

研調機構 Strategy Analytics 預估，智慧音箱整體市場規模至 2023 年將達 230 億美元 (約新台幣 7060 億元)，不過 Global Market Insights 則認為，到 2024 年這個市場規模已經應達 300 億美元 (約新台幣 9210 億元)，未來商機前景可期。

中國大陸智慧音箱市場同樣打得火熱，雖然不見 Google、亞馬遜大搶城池，但小米、阿里巴巴及百度等品牌動作也積極，聯想也傳可能結合各大語音助理的產品，近期更傳出將與百度合作，推出智慧音箱新品。