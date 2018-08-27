富邦媒取得三星新品獨家預購權 預估品牌日業績增五倍

富邦媒 (8454) 今宣布，28 日將攜手全球知名科技大廠台灣三星，於 momo 購物網推出「SAMSUNG 超級品牌日」，祭出挑戰全年最低 79 折起的優惠；momo 購物網並搶先競業取得 Samsung Tab S4、Tab A 新品獨家預購權，強強聯手以期再締品牌單日銷售新猷，預估業績將較平日成長 5 倍。momo 購物網表示，今年上半年度 3C 家電銷售比率成長逾 5 成，自三星選擇進駐 momo 開設品牌旗艦館至今屢創佳績，除了 J 系列機種銷量為網路通路之冠，8 月旗艦機 Galaxy Note 9 的銷售更突破新高。而即將登場的「SAMSUNG 超級品牌日」，雙方更傾力於商品面、行銷面乃至於消費者面的經營，以實現品牌、通路與消費者三贏的局面，預估此次活動業績將較平日成長 5 倍。



富邦媒指出，「SAMSUNG 超級品牌日」將於 8 月 28 日登場，主打機種包括甫推出的旗艦智能手機 Galaxy Note 9、Galaxy S9、Galaxy A8、Galaxy J4、65 型 4K 液晶電視等商品，更獨家取得 Samsung Tab S4、Tab A 新品預購權，為品牌日活動增添商品亮點。