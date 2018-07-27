國發會公布 6月景氣對策信號轉呈黃藍燈 綜合判斷分數降為22分

國發會今日公布，107 年 6 月景氣對策信號綜合判斷分數為 22 分，較上月修正後之 29 分，減少 7 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，景氣領先、同時指標持續下跌，惟同時指標仍高於趨勢，顯示當前景氣復甦力道不足有待強化，後續須密切關注景氣的變化。展望下半年，因就業情勢維持穩定，1-6 月失業率降至 3.66%，為近 18 年來同期新低；企業調薪亦趨積極，加以廠商獲利成長，1-6 月上市櫃公司營收成長達 9.3%，將有助提升消費動能。



民間投資方面，政府積極優化投資環境，並全力招商促進投資，整體投資情況逐漸回溫。根據上半年台灣採購經理人營運展望調查，製造業及非製造業皆預估下半年營運狀況將較上半年持續好轉，今年資本支出可望將較去年增加，例如台積電、華邦電、南亞科、日月光等廠商擴增今年資本支出，金額均達百億元以上。



外需方面，全球經濟與貿易仍呈穩定擴張，有助維繫我國出口動能，惟美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。



6 月以來，國內外機構上調今年臺灣經濟成長率預測，預測值介於 2.48%～3.0%，其中 ADB 預測值達 3.0%，顯示未來國內經濟前景仍審慎樂觀。



國發會表示，6 月景氣對策信號較上月減少 7 分為 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 99.88，較上月下降 0.34%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括實質貨幣總計數 M1B，以及製造業營業氣候測驗點；其餘 5 項則較上月下滑，分別為：外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、核發建照面積，以及股價指數。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 100.02，較上月下滑 0.43%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，除批發、零售及餐飲業營業額較上月上升外，其餘 6 項均較上月下滑，分別為：實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數、電力（企業）總用電量、非農業部門就業人數，以及製造業銷售量指數。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 99.95，較上月下降 0.27%。6 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為：全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，包括：製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數，以及失業率。

