◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 1605 華新 7470 -2264 2337 旺宏 -2693 -21004 00637L 元大滬深300正2 5057 0 2317 鴻海 -2158 -693 1303 南亞 3715 31549 2883 開發金 -1813 -1682 2409 友達 3073 44086 1402 遠東新 -1578 -2796 1409 新纖 2700 3210 2014 中鴻 -1526 11800 2881 富邦金 2176 -8298 00739 元大MSCI A股 -1241 -435 00693U 華頓S&P黃豆 1894 0 2834 臺企銀 -1220 -10729 2323 中環 1755 2167 00636 國泰中國A50 -1153 3839 2408 南亞科 1414 -6041 00743 國泰中國A150 -1066 -362 1216 統一 1199 7358 2303 聯電 -1006 -1467 2356 英業達 1187 18754 1718 中纖 -900 -3652 2377 微星 1177 452 00655L 國泰中國A50正2 -881 0 5469 瀚宇博 1124 -1228 3231 緯創 -826 -5097 2027 大成鋼 1070 5824 00631L 元大台灣50正2 -795 0 00673R 元大S&P原油反1 1063 0 6116 彩晶 -751 -11998 2845 遠東銀 993 -2387 00632R 元大台灣50反1 -709 0 2891 中信金 987 24294 00672L 元大S&P原油正2 -690 0 2888 新光金 965 -14549 5880 合庫金 -644 -9388 1904 正隆 926 6545 2313 華通 -561 -9049 1312 國喬 913 13582 6153 嘉聯益 -525 594 2892 第一金 871 -6968 00663L 國泰臺灣加權正2 -502 0 1102 亞泥 841 3490 2105 正新 -465 -2426 00639 富邦深100 814 4121 3702 大聯大 -453 -7984 006205 富邦上証 768 0 2915 潤泰全 -446 297 1101 台泥 766 -12870 00676R 富邦臺灣加權反1 -420 0 6278 台表科 736 241 2823 中壽 -417 -5859 00737 國泰AI+Robo 683 2686 00664R 國泰臺灣加權反1 -406 0 00633L 富邦上証正2 678 0 2344 華邦電 -378 -26285 2885 元大金 669 82130 0061 元大寶滬深 -376 -2042 4927 泰鼎-KY 660 2242 9945 潤泰新 -369 915 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股