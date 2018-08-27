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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
1605   華新                    7470     -2264    2337   旺宏                   -2693    -21004  
00637L 元大滬深300正2          5057         0    2317   鴻海                   -2158      -693  
1303   南亞                    3715     31549    2883   開發金                 -1813     -1682  
2409   友達                    3073     44086    1402   遠東新                 -1578     -2796  
1409   新纖                    2700      3210    2014   中鴻                   -1526     11800  
2881   富邦金                  2176     -8298    00739  元大MSCI A股           -1241      -435  
00693U 華頓S&P黃豆             1894         0    2834   臺企銀                 -1220    -10729  
2323   中環                    1755      2167    00636  國泰中國A50            -1153      3839  
2408   南亞科                  1414     -6041    00743  國泰中國A150           -1066      -362  
1216   統一                    1199      7358    2303   聯電                   -1006     -1467  
2356   英業達                  1187     18754    1718   中纖                    -900     -3652  
2377   微星                    1177       452    00655L 國泰中國A50正2          -881         0  
5469   瀚宇博                  1124     -1228    3231   緯創                    -826     -5097  
2027   大成鋼                  1070      5824    00631L 元大台灣50正2           -795         0  
00673R 元大S&P原油反1          1063         0    6116   彩晶                    -751    -11998  
2845   遠東銀                   993     -2387    00632R 元大台灣50反1           -709         0  
2891   中信金                   987     24294    00672L 元大S&P原油正2          -690         0  
2888   新光金                   965    -14549    5880   合庫金                  -644     -9388  
1904   正隆                     926      6545    2313   華通                    -561     -9049  
1312   國喬                     913     13582    6153   嘉聯益                  -525       594  
2892   第一金                   871     -6968    00663L 國泰臺灣加權正2         -502         0  
1102   亞泥                     841      3490    2105   正新                    -465     -2426  
00639  富邦深100                814      4121    3702   大聯大                  -453     -7984  
006205 富邦上証                 768         0    2915   潤泰全                  -446       297  
1101   台泥                     766    -12870    00676R 富邦臺灣加權反1         -420         0  
6278   台表科                   736       241    2823   中壽                    -417     -5859  
00737  國泰AI+Robo              683      2686    00664R 國泰臺灣加權反1         -406         0  
00633L 富邦上証正2              678         0    2344   華邦電                  -378    -26285  
2885   元大金                   669     82130    0061   元大寶滬深              -376     -2042  
4927   泰鼎-KY                  660      2242    9945   潤泰新                  -369       915  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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