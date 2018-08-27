輝達新顯卡風扇開始出貨 動力-KY 9月起業績回神 Q4再戰高峰

輝達 (nVIDIA) 新 GPU 問世，顯卡風扇大廠動力 - KY(6591)近日將針對新顯卡需求開始陸續出貨，9 月份業績有望重回 1 億元大關，第四季將再戰高峰。動力 - KY 為顯卡風扇大廠，全球市佔率在去年已高達 16%，電競類產品的佔比也高達約 8 成左右。主要供應一線板卡廠微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 與艾維克 (EVGA) 等。



去年第四季與今年首季，在挖礦與電競雙需求加持之下，動力 - KY 單季業績都衝上 4.2 億元，改寫歷史紀錄，第二季隨著挖礦降溫，加上傳統淡季效應，以及 6 月份客戶季底盤點而下滑到 2.88 億元，第三季因新舊機種交替，7、8 月旺季不旺，不過單季將逐月增溫。



該公司指出，供應 RTX 2080 系列新顯卡的風扇，應客戶要求，在近期將陸續出貨，同時，舊款 10 系列顯卡並未停產，風扇也持續出貨當中，因此預計 9 月份業績可望明顯轉佳。



據了解，在 10 系列顯卡中，因高階顯卡散熱需求高，因此風扇用量從過去的 1 至 2 顆一舉提升到 2 到 3 顆，其中像是 1080 顯卡在正廠方面多已用到 3 顆風扇，到了 RTX 20 系列顯卡，散熱需求更是殷切，因此微星上週發布的非公版產品中，風扇用量都達到最多的 3 顆。



此趨勢將嘉惠動力 - KY 在新顯卡市場上的出貨動能。法人預估，因新品在 8 月底開始出貨，其 8 月業績仍將維持 7 月份偏淡的格局，可能略佳，但 9 月業績即有機會重回 1 億元大關。