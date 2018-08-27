華新盤中大漲逾5% 集團股價隨之起舞

華新 (1605) 集團今天成為大盤多頭買盤標的，旗下包括華新、華新科 (2492)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、台灣精星(8183) 等股價大漲，其中瀚宇博股價漲停、華新科也逼近漲停價位，整體集團走勢強勁。華新科因暫緩現金增資、賣老股任新股疑慮解除及下午將召開法說會激勵，今天股價開高大漲，華新因持股華新科約 18% 股權，母以子貴，股價也跟著水漲船高，而佳邦 (6284) 因華新科入主成為第一大股東，股價更是跳空直奔漲停鎖住。



華新上半年認列華邦電及華新科等轉投資事業獲利 21 億元，加上出售大陸南京華新城辦公大樓及住宅建案獲利 40 億元挹注，上半年 EPS 攀升至 2.29 元，不單賺贏去年度 EPS 1.97 元，也創近 14 年同期新高。



華新今天股價走高，盤中大漲逾半支停板，一舉站上月線、季線及半年線壓力關卡，走勢強勁。