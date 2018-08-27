大田減資後上市 股價臉綠 H2產品組合轉佳力拚獲利

大田 (8924) 今日為減資 30.89% 後新股上市日，減資後資本額由 12.13 億元降至 8.38 億元，然受到第二季認列業外 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元) 和解金影響，也讓今年獲利表現承壓，今日開盤股價即重挫逾 8%，賣壓沉重下，股價最低來到 28.95 元，跌幅逾 9%。 大田去年因業外處分華南廠獲利挹注，推升全年獲利達 10.6 億元，EPS 8.74 元，然法人表示，大田今年上半年除了認列與美商 FOLEX 1.5 億元和解金外，產品組合不佳也導致本業獲利不如預期，毛利及單價較高的鈦合金產品將遞延至下半年出貨。



法人指出，鈦合金系列毛利率可較鐵杆倍增，在新品鈦合金及碳纖維等複合式產品出貨下，下半年本業獲利將優於上半年表現；然大田去年第三季在客戶拉貨，及處分子公司奇利田挹注下，單季獲利創歷史新高，今年第三季獲利相較去年高基期將相對衰退。