期中選舉必敗？共和黨在做最壞打算——「川普被調查」

即將到來的 11 月中期選舉讓美國驢象兩黨頗為揪心。

從目前傳出的種種消息來看，選情似乎對共和黨不利。美國媒體 Axios 甚至報導稱，儘管眾議院共和黨人在公開場合言辭灼灼，顯露出對中期選舉勢在必得的氣勢。但私下裡，他們卻在為糟糕結果做準備。

報導引述了一個細節：一份在共和黨內流通的方案仔細推演了民主黨重新贏得眾議院，隨後可能對川普展開調查的假設情形。該方案包括了民主黨人提出的 100 多個要求。

以下是民主黨屆時可能選擇的攻擊點：

川普的納稅報表；川普的家族生意，包括他們是否遵守了憲法規定的薪酬條款；川普與俄羅斯人的交往；支付給色情女星的封口費；解僱前 FBI 局長 James Comey；川普提出的軍隊變性禁令、差旅禁令；川普發布的移民政策造成一些家庭被隔離等等。

令共和黨稍感安慰的是，正是由於共和黨掌控着參眾兩院，民主黨的絕大多數調查請求都被駁回了。不過，這樣的大好局面尚不清楚還能維持多久——一旦共和黨在中期選舉中失利，眾議院落入民主黨手中，共和黨人就將無力阻止針對川普的調查了。

上述報導還稱，一位接近白宮的律師表示，川普政府還沒有準備好迎接一場「調查風暴」，他們認為這是對川普總統任期內最大的威脅。

華爾街見聞此前提及，美國愛荷華大學 Tipple 商學院經營的經濟時政博彩和期貨市場線上平台愛荷華電子市場（IEM）顯示，在「美國國會控制權市場」合約中，押注民主黨贏得眾議院多數、共和黨贏得參議院多數的交易者首次占比超過 50%。

上周二，川普前律師 Michael Cohen 已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。市場擔心 Cohen 可能為了減刑而與檢方合作，給予特別檢察官穆勒的「通俄門」調查更為豐富且能作為法庭證據的資料，進而令川普遭到彈劾。

隨後，川普在福斯新聞播出的採訪中直言，若他被彈劾，市場將會崩潰，因為這將危及他繼續為美國創造就業的計劃。