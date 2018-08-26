陶冬：鮑爾鴿派示人 川普官非纏身

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，聯準會 (Fed) 政策立場溫和，激勵投資人信心；在此同時，市場持續關注美國政局變化，預估美國總統川普被彈劾下台的機率不高。以下為部落格全文：

央行和政局主導了上星期風險資產市場。上周最大的市場事件是鮑爾在 JacksonHole 年會上的發言，Fed 主席說看不到 “destabilizing overheating”（導致不穩定的經濟過熱）現象，暗示溫和的緩步升息策略會維持下去。這種溫和的政策立場直接刺激投資者信心，美股在鮑爾講話之後直接奔向高潮，S&P500 與 NASDAQ 紛紛創下歷史新高，美國債市亦受到資金追入，十年期國債利率收報 2.82%，美元匯率則高位回落。

政局變化也是上周的一個重大變局。川普前競選主席、個人律師和集團管家遭到定罪或成為污點證人，川普通俄門調查出現了突破性進展，但是市場對此反應不大，認為美國總統被彈劾下台的機會不大。

澳洲總理特恩布林遭遇黨內逼宮而黯然下台，澳幣因此下挫。英國政府發佈硬脫歐的應變計畫，英鎊掙扎下沉。媒體報導沙烏地阿拉伯不再尋求將沙特阿美上市，不過受到美國庫存資料影響原油價格走高。美元回落，黃金重上 1200 大關。川普下令取消美國國務卿的平壤之行，不過這些對全球市場影響不大。

在 JacksonHole 的央行年會上，鮑爾對美國經濟增長和就業市場表達了樂觀的態度，不過更吸引市場注意力的是他對通膨前景以及政策安排的表述。在他出任 Fed 主席後的第一次年會發言中，鮑爾羅列了近幾十年貨幣當局的經驗教訓，指出對通膨的過度反應不利於經濟平穩發展，Fed 需要做的是同時警惕過度升息和過遲升息的「雙向風險」。

市場將此解讀為公開市場委員會將維持審慎溫和升息的既定立場，既不因為核心通膨達到目標而加快加息步伐，也不因應川普的批評而停止升息。這個對於資金來講就是所謂的 Goldilock 狀態（童話故事中那碗既不太冷又不太熱的粥），即是經濟既不太冷又未過熱。

美股正是在這種盈利出彩、通膨有限的喜悅中徜徉，贏出其他市場幾個馬鼻。筆者維持 Fed 今年九月與十二月升息兩次、明年上半年再升息兩次（每次 25 點）的預測。

本周重要資料不多，歐洲通貨膨脹、PMI、法國 GDP 與中國 PMI 值得關注。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。