三大股指全線大漲 滬指漲近2% 5G板塊發力

截至收盤，滬指收報2780.90點，漲1.89%，成交額1414億。深成指收報8728.56點，漲2.87%，成交額1818億。創業板收報1493.43點，漲2.99%，成交額558億。滬(深)股通資金流向方面，截止A股收盤，滬股通淨流入9.7億，深股通淨流入16億。

在週末利好消息振奮，滬深兩市今日高開高走，5G、軍工、半導體、白酒、高送轉、芯片、集成電路等板塊上漲。午後指數高位盤整，隨後科技持續發力創業板大漲近3%，市場較前期放量明顯，滬深兩市僅131隻個股出現收跌（剔除停牌個股）。

資金淨流入靠前的是電子元件、醫藥製造、通訊、軟件服務、家電、房地產等行業，資金小幅淨流出的行業是金屬製品、鋼鐵、農藥獸藥、紡織服裝、石油和公用事業。

市場壓抑許久 投資情緒將得到釋放

數據顯示，8月22日(週三)，滬市全天成交額僅983.9億元，創近四年新低。23、24日滬市成交額分别是1078.26億元和1026.66億元。連續三日刷新了近4年來前三低的單日成交額(剔除熔斷日)。有分析師認為近期出現地量之後，市場壓抑許久的做多情緒將得到釋放。今日，5G題材板塊率先反彈，相關概念股盤中均大幅拉升，截至收盤，吳通控股(300292)、金信諾(300252)、劍橋科技(603083)、中際旭創(300308)、東山精密(002384)、共進股份(603118)紛紛漲停。

分析人士指出，5G是未來一年通信行業最具確定性的投資邏輯主線，疊加近期5G消息面利好不斷釋放，板塊投資機會後市值得密切關註。

消息稱社保基金或再出手

有媒體稱，社保基金日前對部分投資管理人的權益組合再次增撥資金，相關資金已經到位，部分投資管理人或已入場買入A股。此前，社保基金在2005年的998點與2008年的1664點入市，均被認為在市場底部，提振市場情緒明顯。果不其然，創業板指午後持續走強，大漲超3%。但對比之前的投資，此次投資者明顯更為謹慎。全天漲停個股不足40家，短線資金不夠活躍，市場仍然缺乏信心。畢竟“兒童底”“嬰兒底”太多，“何時是底”成了大家無可奈何的自嘲。

政策利好不斷 人民幣反彈緩解壓力

今日(8月27日)，在岸人民幣對美元匯率開盤一度跳漲逾700點，最高報6.8080;離岸人民幣對美元逼近6.80大關。同日，人民幣兌美元中間價大幅調升202個基點，報6.8508。受此利好，航空板塊走勢活躍，截至收盤，安達維爾(300719)漲停，晨曦航空(300581)、耐威科技(300456)、中直股份(600038)漲超6%。人民幣大漲的背後離不開8月24日（週五）各方政策的推動所緻。

8月24日，中國外匯交易中心發佈公告稱，人民幣對美元中間價報價行重啓“逆週期因子”，預計未來會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。人民幣升值，有利於資金回流中國市場，減少與其他貨幣之間的套利交易，提振市場信心，有利於短期股市反彈。

作者：曹爽

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