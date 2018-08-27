釀酒板塊走強 順鑫農業(000860-CN)漲超9%

白酒板塊27日盤中震蕩走高，截至發稿，順鑫農業(000860-CN)漲超9% ，古井貢酒(000596-CN)、今世緣(603369-CN)漲超6%，舍得酒業、貴州茅台、水井坊等漲超3%。

中金公司表示，根據近期的公司和渠道調研以及部分公司半年度報告來看，白酒行業消費升級的邏輯沒有發生變化，100—300元擴容集中，300元以上價位優秀品牌持續放量擴張，但是競爭也在進一步加大，缺乏核心品牌和品質壁壘的企業，進一步放量的難度加大，費用率難以快速下降，預期2019年，名酒的增速會適度分化，2020年會放大增速差距，戰略性、長期的價值投資開始變得無比重要。

中金稱，低端白酒市場快速集中，順鑫農業的優勢是壓倒性的，牛欄山陳釀產品超級性價比和超級單品的領先優勢在若幹年內繼續放大。50元以下低端市場銷量可以達到800萬噸，牛欄山陳釀的市占率目前只有6%左右，持續30—40%的高成長將帶來較強的規模效應，同時在15—30元價位也存在較大的想象空間。

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