元太彩色電子紙ACeP送樣中 明年起貢獻營運

元太 (8069) 多元化電子紙應用，IoT(物聯網)應用電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL) 占營收比重達 3 成，就出貨面積來看，ESL 已經超越電子閱讀器 (eReader)，元太總經理李政昊表示，彩色電子紙技術(ACeP) 已對客戶送樣，初期鎖定商用、店頭廣告看板，效益可望於 2019 年發酵。上半年 eReader 主要客戶新舊機種交替，出貨量呈現下滑，但下半年動能恢復，出貨表現優於上半年，而電子筆記本(eNote)、ESL 兩個應用領域仍是呈現成長的格局，全年元太營收可望持穩去年水準，毛利率維持往年的水準之上。

目前元太 7 成營收來於自 eReader 以及 eNote 兩者，至於 ESL 占了 3 成，由於 eReader、eNote 出貨以模組成本比重較高，而 ESL 係以電子紙成本比重高，以電子紙出貨面積來看，ESL 出貨面積已經超過 eReader。

法人關心 eReader、ESL 終端應用未來成長性，李政昊預期，長期來看，電子閱讀器仍是穩定成長市場，只是今年客戶新、舊機種轉換走得比較「不順」，O2O(線上到線下) 持續在零售市場發酵，催化 ESL 在零售市場導入，阿里巴巴旗下盒馬鮮生採用之後，其他零售商也跟進，中國市場成長樂觀，歐洲則是穩定，美國有些業者開始試點導入。

為了擴大 ESL 市占率，今年 5 月元太斥資 2600 萬歐元 (約 9.33 億元新台幣) 認購 SES-imagotag 的增資股份，該公司係為法國公司，為全球前三大 ESL 供應商，李政昊說，大型案子會都找上 SES-imagotag 合作，透過投資它可以有更好的市場掌握度。