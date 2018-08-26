全球貿易驟然失速 集裝箱船訂單創歷史新低

根據高盛最新發布報告顯示，自 2017 年第第四季以來，全球貿易正在逐步放緩，7 月份的數據更是表明，這一趨勢出現了令人擔憂的延續，其放緩速度正在加快。

這種貿易失速與全球金融環境緊密相關，尤其是新興市場數據在很大程度上反映了全球貿易緊張局勢的不斷升級。

海運

貨運整體數據顯示自去年 4 季度以來增速明顯下滑。7 月份的海運貨運量增速有所回升，與 6 月份相比增長了 3％。

不過通過蘇伊士運河貿易中心的運輸量在 7 月份也大幅放緩，僅上升了 4% ，而第第二季的運輸量增速為 10%。

集裝箱船

由於運輸下降和燃料價格上漲，集裝箱船增速繼續放緩，8 月僅為 6％，而上半年的增速有 9%，高盛預計到 2019 年中期將進一步放緩至 2％。集裝箱的運價最近一直在下降。

全球集裝箱船航運訂單占比也達到了歷史最低點。

而閒置的租船公司和班輪數量也在增多。

港口

美國港口吞吐量持續走弱。

與此同時，隨著銷售增長放緩，歐盟的庫存不斷增加

空運

空運方面，歐洲主要樞紐的空運增速在 7 月出現了負增長。

但美國目前仍處於擴張領域，7 月份的空運增長率為 3% ，與第第二季相符。

航空公司

儘管歐盟航空公司的市場環境普遍向好，但最近負荷因素的增長略微減弱。前瞻產能數據顯示歐洲的短途運輸能力趨勢穩定，而長途供應增速正在下滑。

此外，7 月歐盟重要樞紐機場的客流量僅增長了 4％，略低於 2017 年上半年的 6％。考慮未來幾個月的航空公司預定座位容量，預計短途客流量增長將保持在相似水平。

『新聞來源／華爾街見聞』