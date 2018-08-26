美國做出讓步 美墨NAFTA協定距達成又進一步

8 月 25 日周六，墨西哥候任總統指派的北美自由貿易協定談判員 Seade 稱，北美自由貿易協定（NAFTA）中的「焦點」——能源部分已基本達成一致。並且美國在「日落條款」方面的立場已經有所軟化。

幾個小時前，川普也在社交媒體上表示，很快將與墨西哥達成重大的貿易協定：

「美國和墨西哥的關係每過一小時就更加緊密一些，前任政府和現任政府當中有很多優秀人才都在為這份貿易協定共同努力…… 與墨西哥簽訂的一份重大的貿易協定將很快出現。」

一直以來，兩國之間最大的貿易分歧在於，美國要求 NAFTA 協定加入部分或全部內容的終止生效日期，即「日落條款」，也就是說，要求協議的簽署方每隔五年就重新確認一次這份協議，但墨西哥和加拿大兩國對此強烈反對，認為這會給 NAFTA 的未來帶來不確定性，也會使商業投資和就業增長陷入癱瘓。

現在 Seade 表示美國已不再把「日落條款」放在第一位。

並且對於美國要求在汽車行業顯著提高美國產品的占比。Seade 也回應稱，這個問題「已經從本質上得到了解決」。

稍早，加拿大外長 Freeland 表示，一旦美墨兩國在 NAFTA 談判上解決了雙邊問題，加拿大就會加入 NAFTA 談判。他指出，加拿大非常關注於貿易關係的多樣性，其中就包括加方與歐洲和亞洲的貿易關係。

華爾街見聞曾提到，如果雙邊真能達成框架性協議，將代表 NAFTA 重談一年多以來的最大突破，也可作為解決其他「硬骨頭」難題的催化劑。

過去一年的三方談判不算順利。川普政府一直威脅要退出 NAFTA，崇尚雙邊談判，但加拿大和墨西哥都支持維持三方協議。5 月中旬談判不得不停下來為墨西哥大選讓路，而加拿大總理特魯多本想儘快促成談判結果，但就汽車原產地規則和日落條款與美方分歧過大。

而這一個月以來，為儘快達成協定，墨西哥經濟部長 Guajardo 和外交部長 Videgaray 頻繁往來與美國和墨西哥之間，與美國貿易代表 Lighthizer 進行會面。

『新聞來源／華爾街見聞』