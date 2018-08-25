愛德新能源(02623-HK)：山東省交通運輸廳公路局就裁決上訴

愛德新能源(02623-HK)公布，該公司全資附屬公司山東興盛礦業有限責任公司收到山東省臨沂市中級人民法院日期為2018年5月10(2015)臨商初字第157號民事判決書，臨沂中院對山東興盛起訴山東省交通運輸廳公路局(被告)的案件進行了一審判決。

山東興盛訴訟請求如下，請求調解或判決被告因修建「青萊高速公路」壓覆山東興盛採礦權和探礦權而給山東興盛造成的損失約1.745億元(人民幣.下同)；及本案訴訟費用及其他費用由被告承擔。

被告修建「青萊高速公路」，橫穿山東興盛的礦區，壓覆山東興盛位於山東省沂水縣楊莊礦區深部及外圍鐵礦普查區的探礦權及楊莊鐵礦的採礦權，給山東興盛造成巨額經濟損失，合計1.745億元。山東興盛認為被告應承擔賠償責任(訴訟)。

臨沂中院於2018年5月10日做出判決(一審判決)：被告於本判決發生法律效力之日起十日內賠償山東興盛礦業權損失1.7254億元；及駁回山東興盛其他訴訟請求。判決書的可能影響對於上述案件，山東興盛及被告若不服判決均有權在判決書送達之日起十五日內(上訴期)向臨沂中院遞交上訴狀，上訴於山東省高級人民法院。知悉被告已經向山東省高級人民法院提起上訴。

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