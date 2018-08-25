騰訊(00700-HK)：集團絕對不投資TMT 領域

騰訊控股(00700-HK)近年大力投資各行各業，惹來眾多批評騰訊「投行化」，阻礙業務部門的創新，騰訊投資管理合伙人之一李朝暉接受《商業週刊》訪問時表示，「投資某種程度上體現了騰訊對其他行業克制的態度」。

李朝暉：多行業融合互聯網 跟趨勢投資李朝暉表示，集團只投和騰訊業務相關的，主要是消費互聯網。他指出，外界說騰訊不斷進入新的領域，原因是互聯網在進入很多新的領域，集團跟着互聯網的趨勢走；其次是太多的行業和互聯網領域融合。

對於有說法認為投資阻礙騰訊自有業務創新，李表示，將投資業績和自有業務放在對立面完全不對，騰訊投資對主營業務的貢獻是非常直接，例如遊戲方面，通過投資確保集團在全球都能取得最好的遊戲，另一方面，投資可以促進雙方協同關係，而非單純財務報表上的進帳。

李朝暉提到，集團絕對不投資TMT 領域(即科技、媒体和通訊)的新材料、通訊器材，因為公司不了解，惟如果看到一家公司能滿足大量用戶需求，集團也願意投資。李又指出，公司屬長期投資者，部分有份投資公司都上市了，目前公司正面臨如何在二級市場上更積極地管理投資組合的新議題。

來源：明報





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