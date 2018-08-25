英國無協議退歐有多危險？WTO總幹事這樣說

8 月 24 日周五，世界貿易組織（WTO）總幹事 Roberto Azevedo 在接受 BBC 採訪時表示，如果英國無協議退歐，將面臨貿易中斷的風險。

Azevedo 認為，英國已「不可能」及時與其他世貿組織成員國達成關稅和配額協議：

「當其他國家開始意識到有機會增加市場市佔率或增加配額時，它們就會去爭取…… 從現在到明年 3 月，已不太可能獲得所有 WTO 成員國的一致同意。」

周四，英國政府發布了 25 份文件，介紹在「無協議退歐」的情況下，一些具體的領域的政策指引。更多的指引還將在 9 月繼續發布。

「無協議退歐」，意味著截至格林威治時間 2019 年 3 月 29 日 23 時，英國成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的退歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。

在「無協議退歐」情況下，英國將與歐盟外的「第三國」待遇無差，英國和歐盟互相享受符合 WTO 要求的最惠國待遇。

但彭博指出，如果 WTO 的任何成員國提出反對意見，英國就必須談判達成一項可接受的協議，否則將被迫以未經認證的關稅和配額水平進行貿易。這不僅會影響目前的貿易，還會影響英國政府在英國退歐後迅速談判新的貿易協定的能力。

近兩個月以來，關於英國無協議退歐的擔憂情緒一直在不斷升溫。

7 月 6 日英國首相特雷莎 · 宣布，內閣已在脫歐問題上達成「一致立場」，決定與歐盟保持緊密的貿易關係，將在農產品、工業商品領域設立英國 - 歐盟單一市場，令部分留在關稅同盟成為可能。

這一舉動被視為「軟脫歐」，引起梅所屬的保守黨內不滿，數位內閣大臣辭職。

隨後，梅發表講話稱，英國議會要為「無協議」脫歐以及其他各種結果做好準備。

英國央行行長卡尼上也在 8 月 3 日表示，英國無協議退歐的可能性之高令人不安。

路透曾表示，如果英國未能與歐盟達成退歐協議，甚至連過渡協議也沒達成，那麼從明年 3 月開始英國將重新按照世界貿易組織 (WTO) 的規定與歐盟進行貿易往來。而這將嚴重損害英國經濟，因其與最大貿易夥伴歐盟之間的貿易往來將需繳納關稅。

『新聞來源／華爾街見聞』