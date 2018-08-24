中國不願打但也不怕貿易戰 更關註對就業的影響--中國財長

路透北京8月24日 - 如何看待不斷升級的中美貿易摩擦？中國財政部長劉昆日前接受路透專訪時明確表態，中美貿易摩擦都是由美國挑起，中國不願打貿易戰、但也不怕。身為財長的他更關心此事對中國就業的影響，並稱會對受影響企業員工的再就業和生活困難等提供公共財政領域的資金幫助。

他在財政部六樓的一個會議室對路透表示，中國迄今為止都是針對美國提出的舉措采取對應措施，更有針對性也更精準，會盡量避免影響中國企業和外國在華企業的利益；如果美國繼續出招，中國也會在WTO框架下保護自身利益。

“總體上我們認為是中美貿易摩擦，所有的事端都是美國挑起，我們只是應對，我們不願意打貿易戰，但也不怕，對於美國采取的無理舉措我們只能堅決予以應對，”劉昆稱。

劉昆在今年3月就任中國財政部長，是次接受路透專訪是他就任財長以來首次單獨接受媒體采訪。

針對外界對中美貿易摩擦可能升級的看法，劉昆表示，雖然從美國的進口和自中國的出口從數額上看不一樣，但中國會根據情況采取相應的關稅舉措，更有針對性，並且會盡量不損傷在中國的企業利益。當然，中國也會根據WTO規則采取措施保障中國和中國企業的利益，也包括外國在華企業的利益。

他指出，貿易戰是沒有贏家的，從目前情況看雙方互加關稅的舉措已經對GDP產生一定負面影響，雖然從目前多邊組織的評價看對GDP影響較小，但若持續下去影響會深一些，同時會更密切關註對就業方面的影響。

“作為我來講我會更關註中美貿易摩擦中對就業的影響，畢竟有些企業受關稅影響減少出口會影響就業，雖然影響比例很小。”劉昆稱，幫助解決受影響工人的再就業、生活困難、再培訓等問題，都是公共財政的內容，財政會在這方面作好充分準備，解決好他們的就業和失業後的生活保障。

他並稱，這方面所需資金總量並不大，可以在預算盤子內調劑解決，每個受影響地區都可以在預算內解決安排，不會因此突破年初確定的赤字率。

中國7月經濟數據走弱，工業增速低位持平，投資增速降至紀錄低位，消費亦持續低迷。尤其7月調查失業率升至5.1%的年內高位，雖然有就業季因素，但也表明總需求疲弱之際，就業市場面臨著不小的壓力，這也直接解釋了為何“穩就業”排在政治局會議的“六穩”之首。

中美第一批對價值340億美元進口商品互征關稅的舉措於7月6日實施，第二批對160億美元商品互相加征關稅也於本周四啟動。中國商務部發言人當日就美國對160億美元中國產品征稅發表談話稱，中方對此堅決反對，並不得不繼續作出必要回擊；並稱中方將在世貿組織爭端解決機制項下就此征稅措施提起訴訟。

就在中美啟動第二批加征關稅的同時，美國財政部副部長馬爾帕斯和中國商務部副部長王受文在華盛頓就雙方各自關註的中美經貿問題進行磋商。這是自6月以來兩國官員首次正式會談。6月時美國商務部長羅斯與中國國務院副總理劉鶴在北京會晤，但雙方未達成任何協議。

中國商務部周五稱，中美代表團於8月22日至23日在華盛頓就經貿問題舉行了副部級磋商，就雙方關註的經貿問題進行了建設性、坦誠的交流，雙方將就下一步安排保持接觸。

白宮發言人Lindsay Walters在一份簡短的電郵聲明中說,“我們與中國官員進行了為期兩天的討論，就如何在經濟關系中實現公平、平衡和互惠交換了看法”，雙方談判內容包括“解決中國的結構性問題”，涉及該國的知識產權和技術轉讓政策。

對此多位了解情況的中國官方人士對路透指出，雙方“有談話就是進步”。

**積極財政政策不是大水漫灌**

至於該如何理解“積極財政政策”，劉昆表示，積極財政政策不是“大水漫灌”的強刺激，也不是要突破債務風險底限的安排，更不是要政府大包大攬。

就目前而言，財政政策要更加積極，增強政策前瞻性、靈活性和有效性，要在結構調整方面發揮更多作用，包括減稅降費、保持財政支出的強度，讓財政資金發揮更好效益，在服務實體經濟降低企業負擔方面，將“更加積極”落到實處。

他提到，今年以來減稅舉措不斷，從目前看中國全年減稅降費的規模將超過年初預計的1.1萬億元人民幣。在保持財政支出力度方面，1-7月累計完成年初預算的59.8%，比序時進度加快，在資金安排上，確保防範化解重大風險、精準脫貧和防治汙染三大攻堅戰需要的資金。

同時加快地方專項債發行和使用，今年人大批準的地方專項債規模是1.35萬億元，上半年總體支出進度偏慢，第三季度會加快發行，前三季度預計可以超過1萬億，並對資金籌措使用作了安排。

據路透統計，截至8月13日，中國今年地方債發行總規模為2.313萬億元，其中專項債為6,373億元，占比28%。

中國財政部此前發文要求加快專項地方債發行和使用，各地至9月底累計完成新增專項債券發行比例原則上不得低於80%，剩余的發行額度應當主要放在10月份發行

**去杠桿會繼續，今年財政收入料會超收**

中國7月宏觀數據顯示經濟下行壓力在加大，在中美貿易戰仍在繼續、外部不確定性增加的背景下，中國供給側結構改革，包括去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板工作是否會有所調整？

對此，劉昆表示，中國三去一補一降的政策方向沒有改變，仍會繼續執行，對於地方政府非法定債務必須嚴格禁止，對於以前已經存在的隱性債務會穩妥處理。同時會采取措施支持實體經濟，減輕小微企業負擔，設立國家融資擔保基金並將投入運作，通過擔保再擔保的方式，解決企業融資和征信方面的困難。

被問及中國財政收入情況時，劉昆表示，年初編制預算時已經預判到財政收入上半年會高一些，下半年會低一些，從目前數據看比較理想，今年無論是中央還是地方的財政預算，都能順利完成，可能還會有一定的超收。

中國今年前七個月累計全國一般公共預算收入121,791億元，同比增長10%；其中，中央一般公共預算收入同比增長11.6%，地方一般公共預算本級收入同比增長8.5%。根據年初發布的預算草案，今年全國一般公共預算收入183,177億元，增長6.1%；全國一般公共預算支出209,830億元，增長7.6%。

談及中國的財稅改革方向時，劉昆提到，根據十八屆三中全會提出的建立全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理，深化稅收制度改革，健全地方稅體系，這些改革都在有序推進中。

“將來中國各級的財政收入會形成以共享稅為主，在中央級財政以中央稅為輔，在地方以地方稅為輔的格局，從目前情況看，在收入分配上，大數上中央和地方各占50%，地方上稍微高一些，稅種設置上，目前地方稅有11個稅種，將通過稅制改革讓地方稅能夠形成比較科學配套的稅種，”他說。

他並提到，中國現在正在加快稅收立法進程，下一次人大常委會將提交兩個報告，包括耕地占用稅和車輛購置稅。

至於備受關註的個稅改革，劉昆表示人大正在審議，馬上進入二審，“身為財政部長我目前不宜再說很多具體的事情。”劉昆用抱歉的語氣說，他表示相信人大會做出很專業的判斷。

中國人大網此前發布的個人所得稅法修正案草案，自6月29日至7月28日展開為期一個月征求意見，並提到修正案自2019年1月1日起施行。

記者 胡偉聰/沈燕/陳亞雯

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