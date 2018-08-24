聯交所發佈新興及創新產業公司上市制度常問問題，部分內容節錄如下:

問:生物科技公司由公眾持有的股份市值如何確定？

答:申請人必須確保其於上市時擁有至少 3.75 億港元的公眾持股市值（不計現有股東於首次公開招股時認購的股份以及基石投資者認購的股份）。

問:生物科技公司須在上市文件中披露哪些詳細資料？

答: 在適用的情況下，上市文件應該將核心產品所有已完成的臨床測試中有關產品(i)安全性及(ii)功效持久性的數據作充分披露。

若進行臨床測試現場有人員負責監督公司是否遵守相關規定及標準，上市文件中亦應披露其可會與主要/關鍵意見領袖的身份角色重叠，若該名人士並獲支付額外報酬，以致可能影響到生物科技公司臨床測試的完整性，則亦應披露公司針對潛在利益衝突及獨立性問題而採取的措施。

問:生物科技產品的臨床試驗若是經由美國食品和藥物管理局、歐洲藥品管理局及中國國家食品藥品監督管理總局以外的其他監管機構進行，聯交所是否認可接受？

答: 聯交所也可能會因應個別情況而認可其他國家或超國家機關，參考因素包括：

(i) 有關機構能否視為或認可為與主管當局相若；

(ii) 該機構就有關生物科技產品的批准流程，在評估生物科技產品的嚴謹程度上是否與主管當局的流程及專業相若；及

(iii) 是否有先例可循，以及其他生物科技產品向相若機構尋求指引或參考的基準。

問: 何謂資深投資者？

答: 對此聯交所並無設定任何「明線測試」。

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