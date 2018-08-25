紐約匯市─鮑爾演說後 美元下跌 創2月以來最大單週跌幅

美元兌主要外幣週五下跌。聯準會 (Fed) 主席鮑爾今日發表演說，被認為偏向鴿派，對美元屬利空。

鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 的央行年度論壇上發表演說時指出，緩慢升息仍屬適當，美國經濟沒有過熱風險。但他亦說，準備採取一切行動，阻止通貨膨脹失控。

鮑爾演說前，聖路易 Fed 銀行總裁布拉德告訴 CNBC 說，Fed 應先按兵不動。在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中，布拉德今年不具有投票權，但 2019 年則將具有。

分析師說，布拉德表示目前的通貨膨脹水準，並無需 Fed 預先採取防範行動。該談話被視為小幅偏向鴿派。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.6% 至 95.129，本週下跌 1%。

本週稍早，Fed 公布 8 月會議記錄顯示，官員支持短期內進一步升息，但也擔憂貿易戰升高，恐創傷美國經濟。中美最近一輪貿易談判於週四結束，結果沒有進展。

澳元走堅，自昨日跌勢中反彈。經歷一場權力鬥爭後，澳洲新總理出爐，政治烏雲消退。

澳元上漲至 0.7331 美元，紐約週四尾盤報 0.7247。

中國央行再度將逆週期因素，納入人民幣定價機制。人民幣因而上漲。

川普總統原先稱中國操控匯率，中國當局則說，不會將人民幣貶值做為貿易戰的工具。

最近交易中，美元報 6.8126 人民幣，下跌 1%。本週，美元兌人民幣亦下跌。